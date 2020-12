“Pido por favor que esta Navidad solo se organicen reuniones entre convivientes. Sé que es duro, pero es la única forma de estar seguros”

Martes, 22 de diciembre de 2020

El Coordinador del centro de salud peñarandino solicita que sean reuniones pequeñas y a poder ser solo de convivientes

Estamos a las puertas de una celebración de Navidad atípica, cargada de miedos y con la incertidumbre que provoca el Covid-19 su avance y establecimiento en la sociedad. Son fechas de especial relevancia sentimental, máxime cuando llevamos casi todo el año 2020 guardando las medidas que la pandemia y el confinamiento nos han traído.

Unos días, que parecen invitar a relajar la situación, pero que suponen una importante alerta entre los sanitarios, quienes miran con preocupación a la Nochebuena y la Nochevieja y sus posibles efectos en la propagación de un virus que ya espera la inminente llegada de su vacuna.

Alfonso Sánchez, Coordinador del centro de salud de Peñaranda, lanza un llamamiento a la serenidad en estos días

Alfonso Sánchez, Coordinador del centro de salud de Peñaranda, lanza un llamamiento a la serenidad en estos días, pidiendo a toda la población que "solo se organicen reuniones entre convivientes. Sé que es muy duro, pero es la única forma de estar seguros".

El máximo responsable del complejo sanitario peñarandino explica que “mi madre tiene 95 años y no sé si serán sus últimas Navidades. Pero sintiéndolo mucho no voy a exponerla a que por una noche juntos pueda llegar un problema grave, me duele pero evitar los riesgos hoy puede darnos un mejor mañana”.

Alfonso Sánchez solicita a todos, vecinos y visitantes que “se organicen reuniones pequeñas y a ser posible que no se junte gente de distintos ambientes familiares. La Navidad este año es atípica, difícil, pero debemos ser responsables todos”.