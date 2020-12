El PSOE propone un servicio social para atender desde el Ayuntamiento a las emergencias sociales durante las 24 horas 

Lunes, 21 de diciembre de 2020

Esta propuesta será llevada al próximo pleno “tras detectar que en los servicios sociales municipales hay una carencia como es la que en el caso en que se produce una emergencia social”

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, José Luis Mateos, acompañado por el concejal Juan José García Meilán, ha presentado este lunes una iniciativa relacionada con los servicios sociales del Consistorio. En este sentido, desde el PSOE se propone y se promueve la creación de un servicio municipal de Urgencias Sociales de intervención durante 24 horas del día a lo largo de todo el año, donde se incluya a su vez, un protocolo de evaluación, información e intervención inmediata ante la existencia sobrevenida de emergencias y urgencias de carácter social.



Mateos ha explicado que esta iniciativa, que será llevada en forma de moción al próximo Pleno del Consistorio, obedece y tiene su origen “tras detectar que en los servicios sociales municipales hay una carencia como es la que en el caso en que se produce una emergencia social”, sobrevenida fundamentalmente, "las personas o las familias afectadas se encuentran solas sin posibilidad de acudir o tener una respuesta institucional o por parte en este caso del Ayuntamiento, si dicha emergencia se produce en días festivos o en horarios fuera de la jornada laboral de los profesionales o del personal que suele atender este tipo de situaciones".



El portavoz socialista ha puesto como ejemplo en este sentido algunos de los desahucios que se han producido en los últimos tiempos en la ciudad de Salamanca dejando a los afectados "literalmente en la calle y sin respuesta inmediata por parte del Ayuntamiento". Estas actuaciones a día hoy, en determinados momentos, no existen, y tan solo son cubiertas "afortunadamente" por alguna que otra ONG, colectivo o asociación. O también, a modo de muestra, Mateos ha hecho referencia a determinados cortes de suministro en servicios esenciales, como luz, gas, agua o calefacción que han dejado desamparadas a muchas familias en momentos puntuales sin que por parte del Consistorio se les haya atendido o ofrecido asistencia hasta bastantes días o incluso un mes después, "y esto es algo que no puede suceder, y si sucede es porque algo va mal o algo está fallando". Con un servicio social de emergencias de 24 horas los 363 días del año este problema quedaría solucionado, ha concluido.



En esta misma línea ha incidido el concejal del Grupo Socialista, Juan José García Meilán, quien ha insistido en que la propuesta del PSOE va encaminada a que desde el Ayuntamiento se dé una respuesta eficaz y urgente a toda la población ante cualquier emergencia social. Las emergencias sociales pueden ser de origen múltiple, así como heterogéneas sus consecuencias, generando problemas de diferente tipo y precisando determinados recursos para cada una de estas necesidades, ha apuntado García Meilán. Son situaciones que pueden venir derivadas de desastres naturales o provocados por el hombre, dejando grupos de población en indefensión. O bien urgencias sociales derivadas de una situación excepcional de una persona o familia que requiere de una atención inmediata para evitar casos de deterioro o vulnerabilidad social. En este sentido, ha añadido el concejal socialista, "conocemos las dificultades de la administración para responder en espacios de tiempo breves a estas necesidades y también para movilizar los recursos necesarios para que acompañen estas actuaciones". En la mayor parte de las ocasiones, estas situaciones desembocan de forma inadecuada e ineficiente en hospitales o en comisarías de policía.



Por esta cuestión, ha apuntado Meilán, "es necesario crear estructuras y procedimientos adecuados para enfrentarse a estas urgencias sociales, dotándolos de profesionales con responsabilidades atribuidas en situaciones de emergencias a nivel asistencial, preventivo, educativo y rehabilitador". Y en estas cuestiones está basada la propuesta socialista además de ser un servicio municipal atendido 24 horas.



Es indudable que los tipos de intervención y asistencia especializada dependen de cada situación: vulnerabilidad sobrevenida de personas mayores por desorientación o delirium tremens; riesgos de menores por maltrato o abandono; mujeres víctimas de violencia de género; apoyo intercultural al inmigrante; protección del indigente al cambio de las inclemencias del tiempo; abandono o ausencia sobrevenida de la persona cuidadora; solución habitacional en caso de desahucios o pérdida del hogar; atención a personas en accidentes, incendios o inundaciones; asistencia a personas desprotegidas por alta médica y sin red de apoyo; consecuencias de conflictos familiares; tentativas de suicidio, etc. Las actuaciones en estos casos, y con la nueva estructura municipal demandada por los socialistas, sería de diferente índole con atención psicosocial, auxilio y salvamento, protección y seguridad de la persona, abastecimiento y albergue, alimentación, etc.



El procedimiento protocolizado, a juicio del Grupo Socialista, debe ser lo más sencillo posible, debiendo estar integrado en el 112 o policía local, quienes valorarán la emergencia y derivarán el caso al servicio de urgencias sociales. El trabajador o educador social de guardia atenderá la llamada y hará una valoración provisional de necesidades. Proporcionará al ciudadano información sobre sus derechos y recursos, y orientación sobre cómo abordar la situación. Finalmente, procurará de forma temporal la asistencia requerida. Para ello, tendrá la potestad de dar una respuesta inmediata para paliar la situación en la medida de lo posible, pudiendo movilizar los recursos de urgencia necesarios con el fin de restablecer la normalidad. Lo que puede significar, desplazarse al lugar de la urgencia para atender in situ a las personas; detectar las necesidades; acompañar a las personas a los centros sanitarios si hubiera lugar, a dependencias judiciales o policiales; derivar la atención cuando resulte necesario a los servicios de alojamiento o residencia; solicitar la intervención de servicios especializados complementarios como psicólogos de emergencias, intérpretes de idiomas o lenguaje de signos, o un servicio de acompañamiento social de urgencia, entre otros.