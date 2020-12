Una vaca pare cuatrillizos en Olmedo de Camaces

Lunes, 21 de diciembre de 2020

Aunque no es nuevo el hecho de partos múltiples en el ganado vacuno, no deja de ser un hecho sorprendente que una vaca traiga al mundo hasta cuatro terneros en un solo parto. Pero además, es más sorprendente el hecho si se tiene en cuenta que no ha intervenido la mano del hombre para nada, y que la cubrición fue totalmente natural, vamos, que el toro debe sentirse de lo más satisfecho.

Esto ha sucedido en Olmedo de Camaces en una explotación de vacuno de carne propiedad de Martín Manzano, que se mostraba del todo sorprendido al no haber conocido nunca un caso similar.



La madre, vaca de raza charolés, se encuentra en perfecto estado, también los cuatro terneros, dos machos y dos hembras, que respingan en el corral en busca de una teta, aunque requerirán de una pequeña ayuda con el biberón y más espacio en el libro de registro.