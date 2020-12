Carlos Vicente y Patricia Sánchez publican ‘Laberinto de piedra y oro (29 cosas preciosas y chiquininas que hacer en Salamanca)’

Domingo, 20 de diciembre de 2020

Segundo libro de estos dos autores salmantinos que muestra en historias ilustradas de la vida cotidiana de Salamanca

Laberinto de piedra y oro (29 cosas preciosas y chiquininas que hacer en Salamanca) es el título del libro en el que el dramaturgo, actor y director Carlos Vicente y la actriz, ilustradora y diseñadora Patricia Sánchez, salmantinos de nacimiento y de corazón, vuelven a colaborar tras el poemario La incertidumbre de lo definitivo. Ha sido presentado en directo a través de las redes sociales de Edulogic Producciones (Facebook en Instagram) desde la Casa Lis el 18 de diciembre, a las 11 h, con la presencia de la poeta Maribel Andrés Llamero y el Concejal de Turismo de Salamanca, Fernando Castaño.

El libro, editado por Edulogic Ediciones con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca y Turismo de Salamanca, se presentó el 16 de diciembre y se puede adquirir por 20 € en la tienda de Turismo de la Plaza Mayor, la Librería Letras Corsarias y las Tiendas de La Casa Lis (también disponible en venta on-line). Además, cuenta con un prologuista de excepción, el Premio Nacional de Cómic y Premio Eisner, Paco Roca.

Laberinto de piedra y oro (29 cosas preciosas y chiquininas que hacer en Salamanca) consta de 28 textos cortos de Carlos Vicente, ilustrados por Patricia Sánchez. En ellos, el lector podrá encontrar, además de historias cotidianas de Salamanca, un homenaje escrito e ilustrado a rincones de la ciudad charra que tienen un significado especial para los dos autores por su historia y por las vivencias personales que les han acompañado.

«Esta vez no hay versos en los textos porque la poesía ya la pone Salamanca, la verdad», indica Carlos Vicente. El autor de los textos explica que «hay 28 historias contadas y una por contar, que es la que tiene que hacer el lector con su propia experiencia sobre nuestra ciudad. Es que Salamanca nació en el siglo VII antes de Cristo y estamos en el siglo XXI. Por eso, nos parecía que una ciudad con tanta historia y tantas ciudades dentro de sí misma se merecía un libro, aunque fuera humilde, en el que ella fuera la protagonista. Y con el prólogo de Paco Roca, que es el número 1 del cómic en España y que ha sido tan generoso que no sabemos cómo agradecérselo. Le queremos casi tanto como a nuestra ciudad».



De hecho, el libro comienza, tras el prólogo, con una historia sobre el Cerro de San Vicente, lugar en el que nació la ciudad y a partir del cual se desarrolló, llegando a ser el laberinto de piedra de Villamayor en el que, cada día, ocurren miles de pequeñas historias (como las que aparecen en el libro) a todos los que viven en ella o la visitan ocasionalmente. «Es un libro para los salmantinos y para los que aman Salamanca. Estoy seguro de que cualquier turista podrá comprarlo y disfrutar en su casa de otra Salamanca diferente, la que guarda para sí tras haberla visitado porque el laberinto de piedra y oro es diferente para cada uno, viva o no aquí».

Patricia Sánchez, que ha ilustrado los textos, destaca que «es un trabajo de los más difíciles que he tenido que hacer porque Salamanca tiene tantos significados para mí y los textos te dan tantas pistas que me fue muy complicado centrar cada ilustración para cada texto». Eso sí, «para mí ha sido un lujo viendo el resultado que hemos conseguido. No es difícil porque Salamanca es preciosa y rica en belleza la mires por donde la mires. No en vano, es un proyecto que teníamos desde hace dos años y que ha salido adelante ahora, cuando teníamos tiempo y ganas de sentirnos como en casa».

Laberinto de piedra y oro (29 cosas preciosas y chiquininas que hacer en Salamanca) ha sido editado gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca y de la Concejalía de Turismo, y en él se pueden leer y disfrutar historias e ilustraciones sobre la Plaza Mayor, El Patio Chico, La Casa Lis, el Puente Romano o San Esteban, entre otros lugares de nuestra ciudad. Un libro que homenajea a Salamanca porque, como dicen sus autores, «esta ciudad a la que amamos y odiamos con todas nuestras vísceras lo merece».

Para más información sobre el libro, pueden acceder a la página web https://edulogicediciones.wixsite.com/edulogicediciones