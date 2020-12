Plácida tarde del Ciudad Rodrigo para lograr irse de vacaciones de Navidad como líder

Domingo, 20 de diciembre de 2020

Quién se ciña a la ficha de este partido y vea que el Ciudad Rodrigo ganó 2-0 a la Bovedana con un tanto de penalty y otro en propia puerta, pese a que los zamoranos acabaron con 9 jugadores, puede que se lleve una falsa impresión de lo vivido en la tarde dominical en el Francisco Mateos, porque los mirobrigenses marcaron sus primeros goles y lograron su 1ª victoria en casa de la temporada controlando el duelo en todo momento, para así cerrar el círculo de este convulso año 2020.

Y es que el Ciudad Rodrigo empezó este año perdiendo contra la Bovedana en tierras zamoranas por 3-1, con los tres goles locales en los primeros 13 minutos de juego. Pero, como decíamos en la primera línea de aquella crónica, “el refrán dice que ‘Esto no es como empieza, sino como acaba’”, y en la tarde del domingo en el Francisco Mateos los visitantes no sólo no llegaron a marcar ni un solo gol en los 90 minutos, sino que incluso prácticamente no tiraron, salvo una oportunidad a un cuarto de hora para el final que acabó golpeando el larguero.

En estas buenas noticias en la parte de atrás fue clave una jornada más el espectacular esfuerzo defensivo de todo el Ciudad Rodrigo, desactivando cualquier opción de peligro, lo que hizo que Pepo viviese una tarde de lo más tranquila, prolongando de esta forma la brillante racha con la que han arrancado él y el equipo la liga: han disputado 4 partidos y todavía no han visto perforada su portería.

Eso provoca que, aunque no pudieran pasar del empate en las dos primeras jornadas, despidan el año 2020 como líderes, empatados a puntos con el Villaralbo (ante el que sumaron una de esas igualadas) aunque con mejor goal-average general. Ese liderato además es consolidado porque, aunque hay algún equipo que tiene algún partido menos, no podría dar caza al Ciudad Rodrigo.

En fin, que como cantaba la grada de animación del Ciudad Rodrigo en la recta final del partido (antes incluso de que la Bovedana tuviera esa opción que acabó en el larguero que les hubiera dado vida), los mirobrigenses podrán disfrutar de una Dulce Navidad, que será además larguísima: la competición no se reanudará hasta el fin de semana del 16 y 17 de enero, en el cual visitarán al Real Salamanca Monterrey.

ASÍ FUE EL PARTIDO

A diferencia de lo que ocurre habitualmente en cualquier partido, que suele tener varias fases, en éste prácticamente sólo hubo una, la del dominio del Ciudad Rodrigo, controlando desde el principio la situación ante una Bovedana que no es que estuviera incómoda sobre el campo, pero que le dejó hacer a su rival. Para que empezase a llegar alguna ocasión hubo que esperar algunos minutos, y recurrir al balón parado, con una falta lejana y un par de córners consecutivos, pero el gol estuvo lejos.

La primera gran opción llegó en el 20’: Alberto Martín colgó un balón al área para Pablo López, quién le dio un poco forzado en el aire, marchándose por muy poco por encima del larguero. Tras otra intentona a balón parado en una falta botada por Alberto García que se perdió, Maza firmó en el 24’ el primer gol del curso en casa del Ciudad Rodrigo, desde el punto de penalty (igual que la semana pasada ante el Coreses), tras haber derribado el portero a Alberto García cuando se iba frente a él.

En los minutos siguientes, la Bovedana intentó irse arriba, logrando pasar bastantes minutos en campo mirobrigense, aunque sin éxito, gracias al trabajo defensivo local, desbaratando Rober, Pablo Pérez o Adrián Gallego jugadas que podrían haber derivado en tiros de cierto peligro. Además, en el 36’, los visitantes hicieron su primer tiro del partido, que se marchó fuera.

El 1-0 era poco resultado para el control que venía teniendo el Ciudad Rodrigo, que inició una ofensiva en los minutos finales de la primera parte. En el 40’, Alberto García botó un córner desde la derecha que fue rematado de cabeza por Pablo Pérez, sacando el portero el balón en línea de gol. Apenas un minuto después, Fran dejó un balón franco a Pablo López dentro del área, pero su disparo se estrelló en un defensa antes de llegar a portería. El 2-0 llegó por fin en el 43’: en una jugada larga, Alberto Martín se fue por línea de fondo sacando un pase de la muerte que un jugador visitante metió en propia puerta.

De vuelta de vestuarios, cambió poco la dinámica del encuentro, con un Ciudad Rodrigo moviendo bastante, sin prisas ni precipitaciones. De este modo, se fueron generando algunas intentonas, como un tiro de Javi Moríñigo que se fue desviado, un centro de Alberto García al que no llegó por poco Pablo López y que fue rematado en 2ª opción por Maza marchándose alto, una buena jugada de Fran y Alberto García que acabó en amarilla para éste por dejarse caer en el área, o un balón colgado por Alberto García que Pablo López remató un poco alto.

La primera gran oportunidad de este período tuvo lugar en el 65’, cuando Maza botó una falta desde 3/4 de campo, rematándola Pablo López de cabeza en el área, y marchándose el balón rozando el palo izquierdo. En pleno carrusel de cambios, Maza botó otra falta ya en el 74’, probándolo en esta ocasión Walter y atrapando el balón el portero.

La Bovedana tuvo su momento en el 75’, cuando un centro desde la derecha fue rematado de cabeza, rozando Pepo el balón antes de que tocase en el larguero. El balón quedó vivo en una posición peligrosa, pero Adrián Gallego desbarató cualquier posibilidad, antes de otro par de tiros más de los visitantes en sendas jugadas que se marcharon fuera.

El encuentro estaba consumiendo minutos hacia su final cuando las cosas se le fueron poniendo mejor al Ciudad Rodrigo, empezando por la expulsión de un jugador visitante con roja directa. Tras sendas intentonas protagonizadas por Guille y Maza, y Risueño, a las que no se les pudo sacar partido, el árbitro pitó en el 87’ el segundo penalty de la tarde por un derribo a Guille. Un recién llegado, Walter, fue el encargado de tirarlo, mandándolo a las nubes.

Al menos, el Ciudad Rodrigo sacó como positivo de esa acción que la Bovedana perdió otro jugador más, en este caso por doble amarilla. Pese a estar sólo con 9, todavía intentaron asomarse un poco arriba, pero lo más que hicieron de relevancia fue un tiro lejano que Pepo atrapó sin problemas. De este modo, el Ciudad Rodrigo consiguió cerró una plácida tarde para irse de vacaciones de Navidad, y completar el 1º cuarto de la Liga, como líderes.

/ZONA MIXTA/

El técnico mirobrigense Aris Marcos explica que los suyos realizaron una primera parte “de enmarcar”, con “muchas ocasiones para hacer goles, pero el resultado fue corto al descanso”. En la segunda parte, “estuvimos bien hasta el 60’, luego se bajó un poco la intensidad y el juego no fue tan fluido y vistoso, pero tuvimos alguna ocasión como un penalty”.

Aris Marcos se muestra “contento y orgulloso” de todos sus jugadores por “acabar el 2020 líderes invictos, y con 360 minutos sin que nos hagan un gol”, apuntando que es “muy meritorio”. Ahora les toca “descansar y disfrutar con ‘cabeza y responsabilidad’ de las fiestas navideñas”. Por último, agradece “enormemente el apoyo de la afición, es espectacular ver el Francisco Mateos animando”, deseando “unas felices fiestas para todos y todas de corazón”.