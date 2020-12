Los alcaldes de Montemayor, Aldeacipreste y Valbuena denuncian que siguen sin médico desde hace dos meses

Viernes, 18 de diciembre de 2020

La situación, tal y como denuncian a través de un comunicado, se está volviendo insostenible debido a que ni siquiera se están cubriendo los días de consulta asignados a cada uno de los pueblos

Más de 400 vecinos de Montemayor del Río, Aldeacipreste y Valbuena siguen sin médico asignado después de dos meses, tal y como denuncian a través de un comunicado sus máximos responsables municipales.

Los vecinos de las tres localidades siguen sin tener un médico asignado tras la movilidad que se produjo a finales del mes de octubre en Atención Primaria y que dejó a más de 400 vecinos sin asistencia regular al no poder cubrir la plaza de estas localidades. Desde hace semanas, aseguran, la corporación de Montemayor del Río está intentando ponerse en contacto con la dirección Provincial de Atención Primaria sin obtener respuesta ni devolución de llamadas, por lo que los alcaldes y vecinos de las tres localidades ya no aguantan más esta situación y reclaman a la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca y a la Consejería de Sanidad que de una vez por todas se asigne un médico de forma regular para que no tengan cada día uno distinto.

La situación, según denuncian a través de un comunicado suscrito por el alcalde de Montemayor, José Antonio Jiménez, y la alcaldesa de Aldeacipreste y Valbuena, Tomasa Gil Barrios, se está volviendo insostenible debido a que ni siquiera se están cubriendo los días de consulta asignados a cada uno de los pueblos. Incluso los vecinos de Aldeacipreste y Valbuena están viendo cómo hace semanas que no acude el médico de familia.



Hasta ahora desde el Centro de Salud de Béjar se están enviando médicos de las localidades cercanas que están pasando consulta los días que pueden para no dejar desatendidas estas tres localidades y que a su vez estan dejando días sin consulta a sus propios pueblos.

Esta situación viene generada por la falta de decisión de la Gerencia Provincial de Atención Primaria de asignar de forma definitiva un médico a estos tres pueblos, como así denuncian los munícipes.

Desde Montemayor del Río, Aldeacipreste y Valbuena se exige una solución definitiva antes de tomar otras medidas y reclaman una asistencia de calidad para las zonas rurales.