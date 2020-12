Pedro Morales: “Pese a la pandemia seguimos huyendo de la dictadura en Venezuela”

Viernes, 18 de diciembre de 2020

El presidente de la Asociación de Venezolanos en Salamanca calcula que podría haber cerca de 1.500 compatriotas en la provincia

La pandemia del coronavirus se ha convertido en un gran escollo para la inmigración que no solo se enfrenta a unas restricciones más exigentes a la hora de viajar a otros países, sino que además, los inmigrantes tienen menor poder adquisitivo que impide los viajes de largo recorrido por la crisis económica. Pese a ello, la situación de origen en algunos países obliga a muchos inmigrantes a seguir buscando nuevas oportunidades en otros lugares. Es el caso de Venezuela, que debido al gobierno de Nicolás Maduro lleva años provocando un gran éxodo de personas.

En el caso de Salamanca, la ciudad ha visto el número de ciudadanos venezolanos triplicado en los últimos años. Se ha pasado de poco más de 200 a casi 600 en la actualidad, según indica el padrón. Una cifra que es mucho mayor si se contabilizan aquellos que no están empadronados actualmente. “Hay algo más de 500 compatriotas actualmente, pero más allá del padrón calculamos que en la provincia hay en torno al triple de ese número, con unos 1.500 venezolanos en Salamanca”, señala Pedro Morales, presidente de la Asociación de Venezolanos en Salamanca”.

El coronavirus ha frenado la inmigración, pero no tanto como para acabar con ella, afirma el presidente: “La situación actual con el coronavirus ha impedido en gran medida la llegada de más venezolanos a Salamanca. El viaje cuesta más de 1.000 euros, que si ya es una cantidad alta para España, en Venezuela es astronómica, con muchos trabajadores cobrando sueldos de menos de 1 euros al mes. Sin embargo, y pese a todas las complicaciones, no se ha detenido por completo. Al final del año no va a ser tan numerosa como en 2019, pero siguen llegando de manera constante”.



Desde la asociación plantean la celebración de numerosas actividades. Una parte importante es la de reivindicar un cambio político en su país de origen. En los últimos años se han celebrado varias manifestaciones y protestas. Como la celebrada el pasado 6 de diciembre en la Plaza Mayor con motivo de la consulta por los comicios en el país. “Invitamos a todos nuestros compatriotas a participar en los comicios para intentar preservar al máximo la democracia que creemos que ha sido tan injustamente tratada en Venezuela con el régimen de Maduro. Estuvimos muy contentos con la participación, aunque no tanto con el resultado”, añadió Morales.