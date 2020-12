El PP recuerda que la Alcaldesa de Béjar dio el visto bueno “por solidaridad” al traslado del Hospital de Béjar

Comunicado del Grupo Municipal Popular El Secretario General del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, ha visitado hoy, por segunda vez en su vida política, la ciudad de Béjar. ¿A qué ha venido? A aprovecharse de una pandemia para culpar de todo a la Junta de Castilla y León, y a la Consejera de Sanidad de Ciudadanos. Tal vez por eso, la concejala de Ciudadanos , que sostiene a nuestra alcaldesa en su cargo, ha decidido no aparecer por allí. Sin embargo si lo ha hecho la alcaldesa, quien se ha fotografiado en nuestro hospital como si no fuese ella la misma que dio su visto bueno al cierre de las urgencias 24 horas y a la planta de hospitalización "por solidaridad”, según sus propias palabras.

Y han hablado de la situación sanitaria como si el Gobierno de España y el Sr. Sánchez no tuviesen nada que ver con esta situación. Desde el Partido Popular de Béjar reconocemos ser unos ingenuos. Como estamos en Navidad nos habíamos hecho ilusiones, pensábamos que nos iba a anunciar las mejoras de la autovía a Guijuelo del Gobierno de España (mejoras ya presupuestadas en el Gobierno de Rajoy) PUES NO. ¿Ha anunciado que se va a hacer realidad lo prometido por el Señor Zapatero y el Señor Caldera en el punto 85 del "Plan del Oeste"?:

" BÉJAR TENDRÁ UN NUEVO HOSPITAL". PUES NO. (Y no nos cuente que las competencias de Sanidad están traspasadas a la Junta, ya que entonces también lo estaban). ¿Ha anunciado que por fin se va a llevar a cabo el compromiso del Señor Caldera y el Señor Zapatero en el "Plan del Oeste" de hacer un Parador en Béjar? PUES TAMPOCO. Grupo Municipal Popular