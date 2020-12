La Junta corrige los datos sobre nuevos fallecimientos atribuidos ayer a cada una de las Zonas Básicas de Salud

Miércoles, 16 de diciembre de 2020

En total son 30 las personas fallecidas en las áreas de salud de Vitigudino, Lumbrales y Aldeadávila, y no 33 como reflejaba el mapa publicado ayer en la web del Gobierno autonómico

La Junta de Castilla y León ha corregido este miércoles los datos de nuevos fallecimientos atribuidos en el día de ayer a distintas zonas básicas de salud, y que en el caso de Arribes afectaba a sus tres áreas, Vitigudino, Lumbrales y Aldeadávila, a las que se les asignaba una persona fallecida más en cada una de ellas, como mostraba el mapa publicado por LAS ARRIBES AL DÍA.

De este modo, son 30 y no 33, como reflejaba el mapa publicado ayer en la web de la Junta, las personas fallecidas en Las Arribes en lo transcurrido de pandemia, 14 de ellas en la ZBS de Vitigudino, 11 en la de Aldeadávila y 5 en la de Lumbrales. En cuanto al dato de nuevos contagiados, cabe señalar que el mapa de PCR positivos registrados en la última semana, en la ZBS de Vitigudino figuran 2 contagios, sin embargo este dato no se ve reflejado en el mapa de incidencia de riesgo. Por otro lado, en los documentos de descarga, serían tres y no dos los positivos registrados en la última semana.

De esta manera, en la ZBS de Vitigudino registra 100 contagios en el acumulado de diagnosticados mediante pruebas de infección activa (PCR y antígenos), siendo 182 el total de personas enfermas contabilizadas desde el inicio de la pandemia, de las que 25 permanecen como casos activos.



En el resto de las ZBS se mantienen los datos de ayer martes. En el área de salud de Lumbrales es 96 el número de positivos registrados en el acumulado de la pandemia y 149 las personas enfermas desde el 1 de marzo, de las que 11 permanecen como casos activos.

En la ZBS de Aldeadávila se mantienen los 122 positivos registrados hace más de tres semana y 165 las personas enfermas desde el inicio de la pandemia, de las que 12 permanecen como casos activos.

