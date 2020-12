Unionistas anuncia la salida del directivo que participó en una fiesta ilegal en plena pandemia

Miércoles, 16 de diciembre de 2020

Jesús Ángel García ‘Chuchi’ ha dejado de pertenecer a la Junta Directiva de Unionistas tras participar en una reunión en la que no se respetaron las normativas relacionadas con la pandemia de covid-19. Por otra parte, el club anuncia que “a los jugadores implicados en dicha reunión se les ha aplicado el reglamento de régimen interno”, aunque no especifica cual ha sido la medida concreta en estos casos, ni a qué futbolistas les ha afectado.



Es la reacción después de que varios jugadores y el citado directivo participasen una fiesta ilegal en plena pandemia, por lo que fueron denunciados por las autoridades tras llevar a cabo dicho acto en un domicilio situado en Castellanos de Moriscos.