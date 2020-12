El alcalde de Peralejos de Abajo mantiene la tradición de felicitar la Navidad a sus vecinos con 0,50 euros de lotería 

Miércoles, 16 de diciembre de 2020

Alfonso Castilla no falta a la cita con sus vecinos mediante el mensaje navideño

Un año más, el alcalde de Peralejos de Abajo, Alfonso Castilla Roso, felicita por estas fechas la Navidad a sus vecinos mediante una carta en la que, además del mensaje navideño, adjunta una participación de 50 céntimos del número 66.933 de la Lotería de Navidad. Asimismo, informa, de que en próximas fechas será repartido el tradicional calendario de 2021, este año con la imagen de la Cruz del Cristo y en cuyo monumento fue colocada este verano una placa en homenaje a los fallecidos, consecuencia de la COVID-19. Además, junto con el calendario del nuevo año, será entregada a cada vecino empadronado una mascarilla higiénica con el escudo de la localidad, homologada y reciclable hasta 25 lavados.

Por otro lado, Alfonso Castilla anuncia a sus vecinos que debido a la pandemia de coronavirus, el Ayuntamiento prescindirá este año de la organización de actos navideños tales como la comida navideña o la cabalgata de SS. MM. los Reyes Magos, así como aquellos otros en los que se reúna un número no permitido de personas.



Mensaje del alcalde de Peralejos de Abajo a sus vecinos

Quiero haceros llegar a través de esta página una felicitación cálida y cercana y mis mejores deseos para estas fechas que se aproximen. La Navidad es generosidad, es paz, es época de acordarnos de ilusiones de nuestra infancia, en algunos casos recuerdos dolorosos por los que ya no están con nosotros y dejaron un gran vacío, pero la Navidad es sobre todo tiempo de amor.

Este año debido a la pandemia que estamos viviendo y a la forma de gestionarla por nuestros gobernantes, será muy diferente, no nos podremos reunir con todos nuestros seres queridos, no podremos compartir mesa con nuestros familiares o amigos, que en muchos casos hace tiempo que no vemos, es lo que nos ha tocado vivir, pero debemos pensar en positivo y saber que esto es pasajero. Debemos tener mucha fe en Dios.

EL año 2021 espero y deseo sea el principio del fin de esta situación que estamos viviendo tanto a nivel saltarlo como económica.

Os deseo una Feliz Navidad y un Año Nuevo repleto de ilusiones, de éxitos, de alegrías y, sobre todo, que el próximo año nos devuelva esa normalidad en nuestras vidas que tanto anhelemos y necesitamos.

Feliz Navidad y próspero año nuevo 2021.

Vuestro alcalde

Alfonso Castilla Roso