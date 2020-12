El Concejal de La Covatilla evita las explicaciones sobre lo que sucede en la estacion de esquí

EL CONCEJAL DE LA COVATILLA EVITA DAR EXPLICACIONES SOBRE LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO EN LA ESTACIÓN DE ESQUÍ El Grupo Municipal Popular sigue mostrando su preocupación ante la mala gestión de la estación de esquí por parte de la alcaldesa y su equipo. En la Comisión Informativa de los lunes que se encarga de los asuntos de La Covatilla, hemos formulado las siguientes preguntas al concejal delegado: -¿Cuántos escolares tiene comprometidos el Ayuntamiento para la semana blanca de esta temporada? NO HAY RESPUESTA. - ¿Cuáles son los ingresos y gastos de la estación desde el 01/07/2019 al 30/11/2020? NO HAY RESPUESTA.

- Si todavía no están contratados ni el mecánico, ni el conductor para la máquina pisa pistas, ¿Quién ha pisado la nieve? NO HAY RESPUESTA. - ¿Quién ha pasado la revisión a las máquinas? ¿Se averió la máquina a los pocos minutos de empezar a funcionar? NO HAY RESPUESTA. Sin embargo, si hemos obtenido algunas respuestas que nos han dejado todavía más preocupados: - Las actividades de senderismo y turismo activo que se anunciaron por parte de la alcaldesa para el puente de la Constitución y NO se celebraron, no se llevaron a cabo por NO TENER SEGURO contratado. La alcaldesa da una rueda de prensa, se hace la foto y acto seguido se suspende por falta de seguro. Su eficacia ya nos tiene deslumbrados. Grupo Municipal Popular