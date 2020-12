Juan de la Cruz, poeta del silencio

Cuanto más alto se sube, /tanto menos se entendía, /que es la tenebrosa nube /que a la noche esclarecía; /por eso quien la sabía /queda siempre no sabiendo, /toda ciencia trascendiendo

JUAN DE LA CRUZ

Para venir a gustarlo todo /no quieras tener gusto en nada. /Para venir a saberlo todo /no quieras saber algo en nada. /Para venir a poseerlo todo /no quieras poseer algo en nada. /Para venir a serlo todo /no quieras ser algo en nada.

JUAN DE LA CRUZ