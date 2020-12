Mejor imposible: Avenida, campeón de invierno e invicto tras 15 jornadas de liga

Martes, 15 de diciembre de 2020

Es la mejor primera vuelta de la historia del club charro, que iguala el récord de Ros Casares en el año 2011

No se puede hacer mejor, lo dicen los números. Es imposible conseguir una primera vuelta mejor que el "perfecto" Perfumerías Avenida que se acaba de llevar en honorífico título de "campeonas de invierno" con un balance inmaculado de 15 triunfos y ninguna derrota. Un "título" sin copa ni que aparece en el palmarés pero sí quedará guardado en el archivo de historia del club, al tratarse de la mejor primera vuelta jamás vista en Avenida, nunca se cerró esta primera fase sin una sola derrota (igualando el récord de Ros Casares en el año 2011).

Si ya en cualquier temporada esta perfección hubiera sido muy complicada, lo es más en un año en el que, a priori, parecía imposible llegar a este momento en estos guarismos. Una temporada más dura que nunca, con equipos tremendamente reforzados y más candidatos que en las pasadas campañas que hacían presagiar duelos de extraordinaria dureza, como así han sido. Sin embargo, el conjunto charro, dirigido por Roberto Íñiguez, ha sacado la mejor versión posible para ir ganando uno a uno a todos los rivales del campeonato nacional (también en Euroliga y en Supercopa) y brillar en lo más alto sin un sólo pero que poner.

Las cifras del éxito

Los números, además del rutilante 15-0, son de impresión, único equipo de la competición que supera los 80 puntos de media por encuentro, encajando menos de 60. Porcentaje superior al 50% en tiros de dos, al 40% en tiros de tres, el equipo con más asistencias por encuentro, casi 17, el segundo que más roba, el segundo que menos balones pierde... Sólo con la conjunción perfecta de una defensa intensa casi durante los cuarenta minutos y un ataque veloz y certero se puede llegar a semejante récord de arranque de la Liga Femenina Endesa.

Destaca, por encima de todo, el COLECTIVO. Cada jugadora debe aportar y aporta, todas tienen un papel que cumplir y que puede ser más o menos importante en cada encuentro, porque cada encuentro es un mundo. Sin embargo, si nos fijamos en el frío dato, la más valorada del equipo es una Lou Samuelson acoplada a la perfección al engranaje con más de 16 de valoración por partido, la cuarta de la liga.

La dirección es la sala de máquinas del equipo y ahí aparecen Silvia y Maite en el top 10 de asistencias de la competición (y lo que no sale en números). Hayes está en el pódium de mejores ladronas, Karlie y Maite en el Top 5 de mejor porcentaje de dos, la propia Cazorla y Lou entre las diez mejores lanzadoras de tres... Y todo eso sin que ninguna de ellas llegue siquiera a sobrepasar los 25 minutos de media por encuentro. Todas cuentan.

Ya lo saben, los números son sólo números, los récords no ganan títulos y apenas llevamos sólo la mitad de una temporada en la que, como en todas, las habichuelas se juegan en la segunda parte. Eso sí, no podemos sino difrutar del camino hasta el momento y valorar lo conseguido porque, más que nunca, no es nada sencillo.

Fuente CB Perfumerías Avenida