A la 3ª fue la vencida para el Ciudad Rodrigo, que inaugura con los Albertos sus casilleros de goles y triunfos

Domingo, 13 de diciembre de 2020

Volvieron a dejar la portería a 0, siendo el único de los 40 equipos de Regional que todavía no ha encajado ningún gol

Ha habido que esperar a la 3ª jornada, pero por fin en la tarde del domingo el equipo Senior del Ciudad Rodrigo consiguió sus primeros goles de la temporada 2020/2021, en concreto 3, a cargo de los 3 Albertos del equipo que son jugadores de campo (hay un 4º que es portero), que supusieron sumar los 3 primeros puntos de una tacada de este curso tan diferente y especial.

Estos primeros goles y primera victoria del Ciudad Rodrigo llegaron en la cancha del recién ascendido de la Provincial de Zamora, el Coreses, para quién es apenas su 2ª participación de la historia en la Regional de Aficionados (la primera fue hace algo más de una década), teniendo enfrente en la tarde del domingo al equipo más veterano de la historia en la categoría (con la actual lleva 42 temporadas a sus espaldas).

Tras los 180 minutos de sequía en los dos primeros encuentros ante el Villaralbo y el Ribert, el Ciudad Rodrigo tardó en la tarde del domingo apenas 5 minutos en marcar, desde el punto de penalty, de la mano de Maza, después de que en los compases iniciales ya hubieran dispuesto de una ocasión clara. A lo largo de la primera parte, el Ciudad Rodrigo tuvo alguna oportunidad más, así como el Coreses, teniendo que desbaratar por ejemplo Pepo una intentona peligrosa en el 30’.

Al descanso se llegó sin más novedad en el marcador, en el cual no amplió ventaja el Ciudad Rodrigo hasta bien avanzada la segunda parte, en el 77’, cuando vio puerta Alberto García. Ya con menos presión por el resultado, el Ciudad Rodrigo estuvo más cómodo (dentro de lo que cabe, ya que el campo dio bastantes quebraderos de cabeza por sus dimensiones y estado), llegando la sentencia definitiva en el 87’ de la mano de Alberto Martín (0-3).

Con esta victoria, el Ciudad Rodrigo prácticamente ha ‘calcado’ la historia de la temporada 1991/1992, la anterior en la cual no habían marcado en las dos primeras jornadas (sumando aquella vez una derrota y un empate), ya que en la 3ª jornada de aquella liga que también tuvo 4 subgrupos en Regional de Aficionados los mirobrigenses se estrenaron asimismo en su visita a un equipo zamorano, la Toresana en aquella ocasión, ganando por un gol más, 0-4.

Esta primera victoria del curso 2020/2021 se consiguió además sin encajar goles, con lo cual el Ciudad Rodrigo todavía no ha visto perforada la portería esta temporada (acumula por lo tanto 270 minutos sin encajar), siendo el único de los 40 equipos de toda la Regional de Aficionados de Castilla y León que puede presumir de ello a estas alturas (y eso que algunos equipos sólo han disputado 2 partidos).

Con este triunfo, el Ciudad Rodrigo se sitúa 2º en la tabla, empatado a 5 puntos con el Villaralbo, que tiene los mismos partidos jugados; estando ambos a 1 del líder, el Hergar, que lleva un partido menos; y 1 por delante del Monterrey, que también lleva uno menos, al igual que la Bovedana, a quién sacan 2 puntos y que será el rival de la próxima jornada en el Francisco Mateos. Hay que apuntar que de los 12 partidos jugados esta temporada en el grupo del Ciudad Rodrigo de Regional de Aficionados, hasta 6 han acabado en empate.

Por cierto, que como la Junta de Castilla y León ha dado la negativa a que comiencen las competiciones deportivas que aún no lo han hecho, eso supone que si las provinciales no llegan a arrancar no habría nadie para ascender a Regional, con lo cual el número de descensos sería menor del previsto (únicamente los necesarios para cuadrar el sobre exceso de equipos de este curso).

/ZONA MIXTA/

El técnico mirobrigense Aris Marcos considera que el equipo estuvo “muy bien, de sobresaliente”, viendo como “muy meritorio” el lograr la victoria “ante un equipo muy serio y rocoso en un campo pequeño, y muy, muy difícil”. Asimismo alaba el haber dejado la portería de nuevo a 0, considerando asimismo “muy meritorio” acumular 270 minutos sin encajar. Aris Marcos explica que es una victoria “muy especial y emotiva” para él, dedicándosela a su tío recientemente fallecido: “va por ti Meñaka”.