Miedo me da.

El hijo de El Campechano arrastra fama de ser el rey mejor preparado de la historia.

Miedo me da.

Resultó que su padre escondía toda su jeta detrás de la campechanía. Y su cohorte de bufones le reía las gracias. Ahora sabemos el menoscabo que supusieron risas y prebendas en las arcas del estado.



Miedo me da.

El Preparao fue a la misma escuela que su hermana Cristina (Urdangarín, por eso de ser allegado, se perdió algunas clases).

Miedo me da.

El Preparao comparte maestro con los hijos de su hermana Elena.

No sé si lo he dicho, pero miedo me da.