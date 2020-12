El PP acusa al Gobierno del PSOE de mentir a la ciudadanía con La Covatilla

Sábado, 12 de diciembre de 2020

La nieve ha vuelto a desaparecer de las pistas y las bases para la contratación de personal no han salido publicadas hasta ayer viernes

El Partido Popular de Béjar acusa al Gobierno socialista de la ciudad de engañar a los bejaranos con respecto a la situación de La Covatilla, y reiteran que la intención de la Alcaldesa es no abrirla tampoco esta temporada.

Los Populares consideran que la comparecencia ante los medios de la Alcaldesa, anunciando que la estación de esquí estaba preparada para recibir las primeras nevadas, ha sido una forma de “distraer a la ciudadanía”, pero lo cierto es que no se ha mantenido la nieve que ha caído hace unos días y “hasta ayer mismo no se han aprobado las bases para la selección del personal que atenderá la reparación de equipos y la tienda, tampoco las de los trabajadores de las taquillas y de atención al cliente, por lo que no se ha podido proceder a la selección de este personal y tampoco a su contratación”. Además añaden que tampoco se han contratado a los operarios de los remontes ni al personal que tenía que haberse encargado de la producción de nieve.