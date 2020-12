El PSOE señala que, vistos los Presupuestos, Marcos Iglesias “pinta poco o nada” para la Junta

Sábado, 12 de diciembre de 2020

El Partido Socialista de Ciudad Rodrigo ofreció una rueda de prensa en la mañana del sábado para valorar, en lo que a Miróbriga se refiere, los Presupuestos de la Junta de Castilla y León para el año 2021, los primeros de la institución desde el año 2018, ya que la Junta no ha elaborado cuentas autonómicas en estos años previos “pese a tener mayoría absoluta” para sacarlos adelante, a diferencia de lo ocurrido con el Gobierno de la Nación. Desde el punto de vista socialista, “cuando no lo hacen, no piensan en la ciudadanía, sino en cosas externas”.

En la comparecencia ofrecida por el secretario general del PSOE, Juan Luis Cepa, y por los concejales Juan Tomás Muñoz y Carmen Lorenzo, quedó de manifiesto su “desacuerdo” con las cuentas, apuntando Lorenzo que “se habla de que es el presupuesto más alto en la historia de la Comunidad, pero a Salamanca y Ciudad Rodrigo poco le pertenece”, algo que remarcó Juan Luis Cepa: “no se tienen en cuenta las necesidades de Ciudad Rodrigo y comarca”, explicando que el aumento en el Presupuesto es debido al incremento de las transferencias del Estado y del endeudamiento.

La intervención de los socialistas tuvo por un lado como objetivo al alcalde de Ciudad Rodrigo Marcos Iglesias, quién “cuando vimos que saltó como un resorte al ver los Presupuestos Generales del Estado pese a que recogían inversiones por 5 millones de euros para Ciudad Rodrigo, pensamos que tenía bien atados los Presupuestos de la Junta”, incluido “inversiones históricas repetidas como mantra”, pero una vez vistas las cuentas autonómicas, señalan que “su gestión no ha servido de nada; no tiene peso específico en la Junta”, en palabras de Juan Tomás Muñoz.

En concreto, los socialistas exponen que esas cuentas autonómicas solo recogen inversiones en Ciudad Rodrigo por valor de 700.000€ (incluyendo la partida fija anual para la Feria de Teatro), que además ponen en duda por sus características y por la propia historia. Esto les lleva a reafirmar que “Marcos Iglesias poco o nada pinta como alcalde de Ciudad Rodrigo para la Junta”, añadiendo que “o se deja engañar o le engañan y no tiene reparos en trasladar ese engaño a los mirobrigenses”.

En este sentido, Juan Luis Cepa expuso que el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, también del Partido Popular, “ha sido más valiente”, quejándose de la falta en los Presupuestos de la Junta de varias inversiones ‘históricas’ para su ciudad. En cambio Marcos Iglesias “ha dado la callada por respuesta”, lo que corrobora que es muy crítico con el Gobierno nacional del PSOE, “pero muy complaciente con los suyos”, teniendo como consecuencia “lo poco que pinta en órganos de decisión”.

Las partidas

En la comparecencia de la mañana del sábado, los socialistas fueron tratando las distintas partidas que traen los Presupuestos para Ciudad Rodrigo. Una de ellas es una “ridícula” partida de 100.000€ para el Polígono Industrial de Las Viñas II, recordando Juan Tomás Muñoz que la Junta dio los primeros pasos del mismo en 2005, y que ya en 2011 se publicó un proyecto definitivo de actuación (y de ejecución de la unidad Nº1), pero que nunca se ha llevado a cabo.

Ahora, una década después, el Polígono vuelve a las cuentas, pero como “engañifa”, ya que la partida es sólo para actualizar el proyecto que había, y sin que figure consignación para años posteriores. Juan Luis Cepa, que ya le ha dicho estos días al consejero que “sino le daba vergüenza” que figurase así el Polígono en el Presupuesto, cree que “el alcalde pidió algunos guiños y le han hecho esta engañifa”.

Por otro lado, en torno a la supuesta partida para la reforma de la Estación de Autobuses que ha anunciado el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, el PSOE explica que en los Presupuestos de la Junta “no se especifica” que ese dinero sea para Ciudad Rodrigo, sino que es una partida para ‘estaciones de autobuses en la provincia’, remarcando Juan Tomás Muñoz que el consejero de Fomento “ya nos tuvo engañados varios años en torno a la Estación de Autobuses; se ha aficionado al birlibirloque”. En palabras de Juan Luis Cepa, “es como si sale el alcalde de Vitigudino diciendo que ese dinero es para ellos”.

Aún más, al PSOE le ha sorprendido la comparecencia el miércoles del Equipo de Gobierno del PP para ‘presentar el proyecto’, cuando la Consejería de Fomento ya lo remitió “en la anterior legislatura”, explicando además que ese proyecto original, cifrado en 1,4 millones de euros, no se va a ejecutar, y que ya “se está medio redactado otro que queda en unos 700.000€”, lo que le lleva a decir a Juan Luis Cepa que “parece increíble que Marcos Iglesias engañe a la ciudadanía”.

Mientras, en lo que respecta a la partida que figura en las cuentas autonómicas para la Adecuación de la Base de Emergencias en Ciudad Rodrigo, Juan Tomás Muñoz recuerda que durante la anterior legislatura, en 2016, la Junta se dirigió al Ayuntamiento solicitando un sitio para hacerla, y se le ofreció un terreno junto al actual Centro de Salud, “pero no hubo respuesta”.

Sobre su actual inclusión en el Presupuesto para 2021, destacan que figura en el listado de Inversiones Sociales Prioritarias, pero luego no figura en el capítulo de Inversiones Reales, algo que “no es normal”, creyendo que hay ‘gato encerrado’ porque “no sacan pecho con esta inversión”. En este sentido, indican que la Junta viene presupuestando de la misma manera una actuación similar en Benavente, y no la ha llegado a acometer todavía. Por lo que lo ven como otra “engañifa” de la Junta.

Asimismo, destacan que las cuentas autonómicas incluso reflejan que desciende la partida para la Feria de Teatro de Castilla y León, algo que viendo las cantidades consignadas creen que es “un error”. De igual modo, Juan Tomás Muñoz resalta que no figura ninguna inversión próxima en la Catedral de Santa María: “pensamos que seguiría” alguna de las dos fases que faltan de su Plan Director (la siguiente parte en la que se debe intervenir es la Sacristía), pero “no aparece cantidad alguna”.

Unos presupuestos “irrisorios” para Miróbriga

Por todo ello, Juan Tomás Muñoz calificó las cuentas de la Junta de Castilla y León, siguiendo las palabras que pronunció Marcos Iglesias en torno a los Presupuestos Generales del Estado, como “decepcionantes para la ciudad, y más que decepcionantes, irrisorios, en su configuración y partidas, más aún cuando son necesarias políticas expansivas” en estos momentos.

Al hilo de esto, Juan Luis Cepa señaló que “podríamos haber aceptado que las inversiones no fueran prioritarias”, e incluso “que no hubiera ninguna inversión en Ciudad Rodrigo” en este Presupuesto para 2021 por culpa del coronavirus “si se incrementasen las ayudas a las personas, con los ERTE, a autónomos, a hosteleros, a comerciantes; a gente que lo está pasando mal, pero vemos que eso tampoco se produce”.

Fuera de Ciudad Rodrigo, mencionaron que sólo aparece el arreglo del artesonado de la Iglesia de Puebla de Yeltes (“una negociación nuestra con la anterior Consejera de Turismo”), y una inversión para la carretera a Alba de Yeltes. Fuera de todo ello, “se acabó”, olvidándose por ejemplo la Junta de invertir en Fuentes de Oñoro, “pese al problema que se está generando” por la apertura de la Autovía y a haber aprobado proposiciones no de ley sobre el asunto en las Cortes. Como apuntaron Carmen Lorenzo y Juan Luis Cepa, “no hay ni una medida expresa para luchar contra la despoblación”.

Los socialistas anunciaron en la mañana del sábado que van a presentar varias enmiendas a estos Presupuestos, para reclamar Urgencias Pediátricas en Ciudad Rodrigo, que figure con consignación efectiva la Base de Emergencias, que se subsanen algunas carencias en el Centro de Salud y Especialidades. De igual modo, remarcaron la necesidad de que se cree un órgano para diseñar proyectos para presentarlos a los fondos europeos de recuperación: “las convocatorias van a ser rápidas y tenemos que estar preparados, porque el tren sólo pasa una vez”.