Pando: “Un día me dijo Tom que estamos enfrentados cuando mucho tiempo nos hemos sentamos juntos viendo a la Unión”

Sábado, 12 de diciembre de 2020

José Ramón Pando, actual delegado de Unionistas y uno de los fundadores del Salamanca UDS -con otra denominación por aquel entonces-, atiende a este medio de comunicación para mostrar su visión sobre el derbi del domingo y la situación de ambos clubes en una temporada tan extraña.

Derbi extraño: “El problema más grande es el tema del público, que a mí me da pena que no pueda acompañar al equipo. La gente de fuera viene con miedo a los partidos, el club nos hace cada semana el test del COVID y otra cosa es. Quitando el caso de Dieguito todo está bastante tranquilo y el resto de equipos también cumplen con el protocolo de la Federación”.

Ambiente en los días previos: “Se vive de otra manera, pero creo que es un partido más. Le da más importancia la gente de fuera que la del club. Me gusta enfrentarme al Salamanca como al Deportivo, el Coruxo… Yo al equipo le veo enchufadísimo, aunque los derbis son los derbis y la rivalidad que hay no la vamos a quitar tampoco dentro de tres años”.

Pierde importancia el partido: “La chispa no hay que perderla. Lo que sí habría que hacer es evitar los enfrentamientos entre aficiones, somos gente de la misma ciudad. Un día me dijo Tom que estamos enfrentados cuando mucho tiempo nos hemos sentamos juntos viendo a la Unión. Lo que me duele es eso, porque bastantes problemas hay en el mundo para que busquemos más y deberíamos ir a ver espectáculo al campo”.

Vertiente de un solo proyecto en Salamanca: “Lo hablé con Tabu hace años y se ha perdido la esencia, pero esto ha pasado en Logroño, Oviedo y al haber dos equipos la gente se dispersa. Si Unionistas tiene 2.5000-3.000 socios y en el Salamanca hay 4.000-5.000, imagina la masa social que habría con un solo equipo. Un club con 8.000 personas jugando en el Helmántico o en otro campo tendría muchísima más repercusión. Sería la leche, pero creo que nunca se va a llegar a un acuerdo”.

Visión del Salamanca UDS: “Cuando nosotros firmamos para que se fundara el Salmantino, la idea fue de Paco Caste y dijo que había que separar a la Unión del fútbol base para que los chavales no se quedasen sin jugar si desaparecía. Ahí estaban De la Nava, Juanan… Los valores que hay ahora en el club no son los que nosotros teníamos. Las ideas de Lovato las respeto, pero no las comparto. Es un club que se supera para hacerlo peor cada año. No entiendo como una persona como Egea, que conoce la Segunda B, lo más normal es que fiche gente nacional y no de fuera. Parece que la Segunda B es de cafeterías y para nada es así. Unionistas puede que no haya hecho todo bien como puede ser el caso de Piojo, pero en tema de los fichajes se ha hecho muy bien. Ha venido gente de mucho nivel y joven. Y la plantilla no ha costado tanto dinero como traer a tantos mexicanos”.

Cambios que necesita el Salamanca UDS como club: “Estoy en la Asociación de Veteranos de la UDS y pienso que en Salamanca hay gente cualificada para que entre alguien sensato y que Lovato lo deje. La gente se cansa...”.

Unionistas, segundo al derbi: “Influye mucho el entrenador, que no es para que esté con nosotros ahora mismo. Hernán le da mucha libertad a los jugadores en el vestuario y no he visto todavía a nadie que les hable como lo hace él. Los futbolistas tienen mucha confianza por el cuerpo técnico y todavía no he oído ninguna bronca. Los técnicos de Unionistas saben de que va la Segunda B. El equipo está segundo por méritos propios”.

Más problemas institucionales en USCF: “En ese tema no entro. Con la gente de la directiva trato lo normal. Entré por Gorka y Garcy y soy un hombre de fútbol, me encanta estar con el equipo… No conozco el asunto por dentro, sé que el equipo técnico que está con Hernán es perfecto y tiene mucha unión. No sé si dentro del club llevan unas directrices distintas o no… tampoco quiero meterme”.

Fiesta de los jugadores y denuncia de la Guardia Civil: “Somos todos responsables y más a nivel deportivo… Ha estado mal y deben pedir disculpas. Si se han saltado las normas de las 22:00 horas… muy mal. Lo que está feo es que tenga que ir la Guardia Civil y les pillen. En Salamanca todo se va a saber y el club tomará medidas, les darán un tirón de orejas o les pondrán alguna sanción. Si el Salmantino te gana 0-4 el domingo habrá ya dos problemas y todo depende de que entre la ‘bolita’ o no. Si dejamos de estar arriba, todo empezará a salir y siempre ha pasado esto en el fútbol”.