Viernes, 11 de diciembre de 2020

Los mejores turrones duros de supermercado, según OCU

Los resultados del estudio reúnen, entre otros, la valoración nutricional, la calidad de los ingredientes, la presencia de aditivos y la información del etiquetado

Turrón, el dulce de la Navidad

Aprovechando la cercanía de las fiestas navideñas, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado 20 turrones duros o de Alicante a la venta en supermercados: 19 de la categoría Calidad Suprema y 1 de Calidad Extra. Son turrones a base de almendras en un porcentaje no inferior al 60% si pertenecen a la categoría Suprema y al 64% si llevan además la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de Turrón de Alicante; menor, al menos un 46%, si son de categoría Extra. Todos incorporan de manera tradicional una mezcla de miel, azúcar y clara de huevo, con una cobertura de oblea elaborada con fécula de patata.



Los resultados del estudio reúnen la valoración nutricional, la calidad de los ingredientes, la presencia de aditivos y la información del etiquetado, además de las calificaciones de degustación de un panel de expertos pasteleros. Y es precisamente en este último criterio en el que destacan las mejores tabletas, tanto por la presencia de almendras enteras, como por el reparto homogéneo de los ingredientes, su textura firme, el dulzor adecuado y la ausencia de sabores amargos. Se trata en concreto de:



Dor Turrón duro calidad suprema (Lidl): Precio: 9,16 €/kg (2,29 €/envase de 250 g). Calificación: 86 puntos. A favor: Su excelente nota en degustación, la buena calidad de los azúcares y su precio, uno de los más bajos. En contra: un etiquetado mejorable.



Eroski Seleqtia Turrón de Alicante: Precio: 17,97 €/kg (5,39 €/envase de 300 g). Calificación: 85 puntos. A favor: Su excelente valoració

n por el panel de catadores y la calidad de sus azúcares. En contra: Es uno de los más calóricos.



Antiu Xixona Turrón duro Alicante, calidad suprema: Precio: 18,86 €/kg (3,30 €/envase de 175 g). Calificación: 81 puntos. A favor: Uno de los turrones más sabrosos del estudio. En contra: La calidad de los azúcares, ya que emplea azúcar invertido.



Los resultados del estudio son en general positivos: la degustación es como mínimo aceptable para todos los turrones y no se encontraron aditivos. No obstante, trece de los veinte fabricantes abaratan costes sustituyendo parte de la miel y el azúcar por jarabes de glucosa y azúcares invertidos. Un recurso penalizado por OCU, ya que es posible elaborar turrones con ingredientes tradicionales por un precio razonable, tal y como sucede con el mejor turrón del estudio: Dor Turrón duro calidad suprema (Lidl). Por cierto, la diferencia de precio por kilo entre los turrones de las primeras marcas y el de marcas blancas es muy significativo: 22 euros frente a 12 euros en productos Calidad Suprema. La única muestra de turrón de Calidad Extra (Carrefour Discount) tiene un precio de 8,67 euros.



En lo que respecta a su conservación, lo ideal es guardar el turrón en un lugar fresco y alejado de la humedad, también cuando se abra, aunque en este caso envuelto. La nevera no es un buen sitio para guardarlo: además de absorber olores extraños, la almendra puede coger humedad y reblandecerse. Y recuerde que es un alimento muy calórico, contiene alrededor de 550 kcal por cada 100 gramos, por lo que debería de ser un producto de consumo ocasional.