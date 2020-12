La rubeola, una enfermedad casi olvidada con menos de diez casos al año en España

Domingo, 13 de diciembre de 2020

Es una enfermedad vírica contagiosa, en la mayoría de los casos leve, salvo en las mujeres embarazadas, siendo la mayoría de los casos en personas no vacunadas

La rubeola y el síndrome de rubeola congénita (SRC) son enfermedades muy raras en la actualidad en España, como consecuencia de la vacunación. De hecho, el número de casos se sitúa desde 2009 en una media de menos de diez al año. Es una enfermedad vírica contagiosa, en la mayoría de los casos leve, pero en mujeres embarazadas puede producir daños graves en el feto e incluso aborto.

En 2018 se confirmaron 12 casos (de un total de 24 sospechas notificadas): en Aragón fueron 9 casos, Com. Valenciana 2 y uno en Canarias. En diciembre de 2018 se notificó un brote de rubeola en Aragón con un total de 12 casos (los 9 de 2018 y tres más registrados en las primeras semanas de 2019), según datos de la Asociación Española de Pediatría. En 11 de los 12 casos se diagnosticó en personas de 20-50 años no vacunados, así como en un niño de 1-4 años vacunado. En 9 de los 12 casos eran casos en personas no nacidas en España.

En 2019 han sido solo tres casos confirmados en España, de un total de 17 sospechas notificadas.

Respecto al síndrome de rubeola congénita, desde 1997 se han registrado 23 casos, el último de ellos en 2014. La mayoría de los casos corresponde a madres nacidas fuera de España no vacunadas.

Síntomas de la rubeola

Casi el 50% de las personas que se infectan no presentan síntomas. En los niños y niñas más pequeños el síntoma principal es el exantema (erupción de la piel) con buen estado general. Los más mayores y los adultos pueden presentar fiebre entre 1-5 días antes de que aparezcan las lesiones en la piel. Pueden presentar malestar general, conjuntivitis y aumento de los ganglios de la región posterior de la cabeza y el cuello. Las mujeres pueden presentar dolor y/o inflamación de las articulaciones