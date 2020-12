El PP de Béjar vuelve a denunciar la falta de respuestas del equipo de Gobierno a la oposición

Jueves, 10 de diciembre de 2020

El Partido Popular vuelve a hacer pública, una semana más, la falta de transparencia del equipo de Gobierno socialista, por vetar a la oposición el acceso a informes y expedientes que le llevan solicitando desde hace meses. Además, la ausencia del concejal responsable de la estación de esquí de Béjar, José María Muñoz, en las comisiones informativas, deja sin responder las preguntas que se hacen sobre este tema, desde otros partidos.

Otro de los temas tratados en las comisiones informativas de esta semana, también relacionado con La Covatilla, han sido las actividades de senderismo y montaña, que fueron anunciadas el pasado miércoles y que tenían que haber comenzado durante el Puente de la Constitución. Según el Partido Popular, no se ha podido realizar ninguna, y al hacer las reservas se decía que era debido a “un problema técnico”; pero el equipo de Gobierno no les ha aclarado cual ha sido exactamente dicho problema. El PP considera que se está dando una mala imagen de la ciudad y de La Covatilla anunciando actividades que no se pueden realizar y creando falsas expectativas, además promete averiguar cuál ha sido el “problema técnico” por el que se han tenido que suspender todas las rutas programadas.