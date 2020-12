Dueñas lanza un aviso: “Los derbis se juegan para ganar y este no va a ser la excepción”

Jueves, 10 de diciembre de 2020

Rafa Dueñas, entrenador interino del Salamanca UDS, muestra su visión sobre el derbi con Unionistas y todos los ámbitos del club en la antesala del último partido del año.

Ánimos en el vestuario: “Dadas las circunstancias, todo pareciera que mal porque venimos de una serie de derrotas y errores, pero los derbis se juegan para ganar y este no va a ser la excepción”.

Derbi: “Si tenemos que salir de la mala racha, lo mejor serían este tipo de partidos para mostrar cáracter. Además, le decía a los jugadores lo que representa la historia del club. Hay que entregar lo mejor y ganar”.

Unionistas, favorito: “Ellos han hecho su labor dentro de lo que representa el torneo y nosotros no. Los números son una realidad”.

Césped: “Es un partido complicado, de máxima intensidad… Lo de la cancha no cuenta mucho, hemos estado algunas que son muy buenas y hemos perdido puntos. Hay que estar siempre alerta y preparados para ello”.

Sin público: “Nosotros siempre queremos jugar con nuestra afición y que nos apoye. Se merecen que ganemos y cada esfuerzo que hacemos es pensando en todos ellos”.

Cambios en el once: “No lo hemos querido marcar mucho quiénes participarán y estamos probando lo más conveniente para este partido. Jugarán los que se dejen la piel estos días”.

Colista: “Los jugadores querían estar más arriba y ahora nos toca vivir la otra cara de la moneda. Nos está faltando punch defensivo y ofensivo, hay que tener más contundencia y saber matar en el momento que tengamos”.

Entrenador y fichajes en enero: “Hemos analizado muchas cosas, sacamos los pros y los contras… Haremos lo mejor para el club y hay que trabajarlo todo después del lunes”.

Protestas de las peñas: “Siempre respeto y nosotros necesitamos el apoyo de todos. Si es la manera de manifestarse, lo respeto… Lo tomamos de la mejor manera posible e intentamos buscar algo positivo. Hay que callar, trabajar y salir adelante”.

Funciones múltiples en estas semanas: “Me entrego lo máximo posible y con el mejor ánimo. No me canso y me gusta trabajar, pero no me molestan las críticas. Si fuera así, mejor me quedo de vacaciones en México”.