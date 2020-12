Casado defiende que los test no salgan del ámbito sanitario porque puede generar “falsa seguridad”

Jueves, 10 de diciembre de 2020

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha defendido que los test de anticuerpos no salgan del ámbito sanitario porque pueden generar una sensación de "falsa seguridad", ya que no son una prueba diagnóstica sino que únicamente indican si ha tenido o no la enfermedad.

En la rueda de prensa posterior la Consejo de Gobierno, Casado ha explicado que las prueba diagnósticas son los antígenos de segunda generación y los PCR, por lo que los test rápidos que se han comenzado a comercializar en farmacias pueden dar una sensación de "falsa seguridad" al dar negativo pese a que el paciente esté incubando la enfermedad o sea asintomático. Así, la consejera ha defendido que estas pruebas se hagan siempre bajo el control médico en el centro de Atención Primaria.

"Creo que tal y como está la situación y la importancia de controlar, registrar, mi recomendación es no hacer la prueba en casa y consultar si hay alguna duda", ha aseverado.