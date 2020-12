Uxío: “Si hay un claro favorito es Unionistas, pero el descontento de la afición nos motiva a encarar el derbi con más ganas”

Jueves, 10 de diciembre de 2020

Uxío da Pena, delantero del Salamanca UDS, atiende a este medio de comunicación en los días previos al derbi con Unionistas en el Reina Sofía para hablar de toda la actualidad del club.

Derbi con la moral tocada: “Estos partidos son especiales y pueden ser una pequeña burbuja dentro de la competición y la dinámica que lleve el equipo. Hay que coger confianza dentro del terreno de juego y no es un partido de Liga normal. Toca pensar en positivo y luchar el partido”.

Unionistas, segundo: “No vamos a ver el mismo partido que si se jugase en el Helmántico. El terreno de juego va a ser un gran handicap para que se vea un juego vistoso y combinativo, pero tanto ellos, que tienen muchísimo mérito, como nosotros debemos adaptarnos a la circunstancias. Si competimos al 110%… podríamos llevarnos la victoria”.

Césped artificial: “Nos va a costar adaptarnos más a nosotros, pero nos libera de llevar la iniciativa y debemos centrarnos solo en competir. Puede que sea un incentivo para olvidarnos de todo lo demás y tener amor propio. Si sientes los colores del Salamanca, la situación no le gusta a nadie”.

Favorito: “Son favoritos ya no solo por la clasificación, sino porque vamos a su campo, su dinámica es positiva, lo están haciendo muy positivo. Puede que les pese que haya jugadores importantes que nunca hayan ganado un derbi, pero si hay un claro favorito es Unionistas”.

Sin afición: “Cualquier futbolista prefiere jugar con público en la grada. Nos encanta, nos hace sentir importantes dentro de un partido y supongo que será especial por ser el primero en el Reina, aunque es un poco triste que no haya gente”.

Titular: “Llevo peleando desde la pretemporada para tener minutos, pero los entrenadores que han estado no lo han visto así y no voy a dejar de trabajar. Me des 1 o 90 minutos, mis ganas y sacrificio siempre van a ser iguales”.

Objetivo: “Lo principal es volver a encontrarnos a nosotros mismos, ser un bloque, un equipo, tener agresividad, intensidad… Nos sirve de bastante el hecho de todo lo que ha sucedido con las peñas y el descontento de la afición nos motiva a encararlo con más energía”.

Reunión de las peñas: “Claro que lo hablamos. La gente que llevamos más tiempo conocemos a las peñas, nos preocupa verles con una situación tan frustrante. Ellos lo que quieren es disfrutar con su equipo y estar orgullosos del Salamanca. Ahora mismo parece que somos el hazmerreír del fútbol español y los encargados de quitar esa visión somos los futbolistas”.

Cambios en enero: “Tampoco estoy para meterme en nada que no sea mi fútbol y lo único a lo que me limitaría es a intentar entrenar lo más duro posible durante este mes, hacer una limpieza que nos sirva para algo el parón y si se van a traer refuerzos, acogerlos de la mejor forma. Ni a los de dentro ni a los de fuera nos gusta lo que está sucediendo con este proyecto”.