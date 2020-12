Adoctrinar colonos y mujeres 

Cuando en 1957 la villa medieval se desguazó en tres pueblos, algunos cruzamos un río sin puentes sin saber muy bien cuál era nuestro destino. Incluso el sitio físico donde posar los pies y pararnos ante una nueva vida que se nos abría como una novia o un campo de barbechos y esperanzas, ni siquiera existía. Ante todos nosotros, una promesa y bandadas de preguntas.

Teníamos la memoria fresca con las palabras retóricas que intentaban ser contundentes del gobernador civil de la provincia en el acto de nuestra despedida, allá en La Alhóndiga: Salvatierra tendrá un trato especial dentro del Instituto Nacional de Colonización.

No sé si lo tuvimos. Los meses anteriores a nuestra partida fue un bombardeo constante de publicidad alentadora con revistas que llegaban a nuestras casas, aquellas que habríamos de abandonar para que el agua del embalse tuviese su sitio. Iban a morir muchas norias.

Las revistas nos seducían. Sus páginas estaban llenas de fotos de casas muy hermosas, las calles eran muy hermosas, los árboles y jardines era muy hermosos, las plazas eran amplias y hermosas, iglesias y escuelas eran muy hermosas. Toda la hermosura de un pueblo que aún no existía nos esperaba kilómetros abajo, al otro lado del río. Y la hermosura era blanca como el alma de un niño.

La organización administrativa se escapa a la memoria de un emigrante que por entonces tenía 10 años. Sabíamos que éramos y seguimos siendo una pedanía dependiente de un ayuntamiento. Pero entonces con nuestros propios órganos de gobierno, el mayoral a la cabeza.

Los pueblos de colonización no eran autónomos ni libres. (Ignoro si como dijo el gobernador nosotros fuimos distintos). A la hora de la siembra tenían que seguir las directrices que marcaban los peritos agrónomos. Y valía más su criterio que el de curtidos labradores de tantas generaciones de padres y abuelos y más allá. Y entregar luego parte de la cosecha, como pago por las tierras expropiadas.

La historia de esta España verde empieza con la segunda república y sus planes de desarrollo hidráulico. El proyecto republicano era un desatino. Cada parcela, una casa, siguiendo el modelo alemán, italiano y estadounidense. El franquismo hizo más razonable esa idea de la reforma agraria, evitando la disgregación y concentrando a todos los labradores en pueblos pequeños pero cerquita de las parcelas. En el acto de La Alhóndiga un vecino de Salvatierra pidió salir todos juntos. Y juntos pudimos ir a parar a un solo pueblo (Nueva Salvatierra), a no ser por el informe negativo de la comisión de vecinos que vino a ver las tierras que nos ofrecían. Fue un día de mucho viento, y aquello no contribuyó a valorar debidamente la vega. O quizás echaban de menos el secano y el ganado, pilares económicos de toda nuestra vida. Se perdió la ocasión de no separarnos del todo.

Aquel modelo de vida tuvo servidumbres que hay que aclarar: los colonos tenían que pagar por todo. Por las tierras y por las casas. Y no es nuestra historia, pero sí la de los primeros pueblos: para abaratar su coste se empleó mano de obra de presos políticos.