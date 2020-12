Los niños de Lumbrales podrán vivir las actividades de una ‘Navidad Diferente’

Martes, 8 de diciembre de 2020

El Ayuntamiento apuesta por mantener el ambiente navideño a pesar de que no se celebrarán actos multitudinarios

Lumbrales se dispone a vivir unas ‘Navidades diferentes‘, con tan sólo algunas actividades dirigidas a los niños. Un espectáculo de magia, una actuación teatral y una película infantil conforman el programa de la Navidad 2020 promovido por el Ayuntamiento de la Villa.

La situación de alarma a consecuencia de la pandemia del covid-19 “nos limita mucho, estamos más limitados que en el verano, pues no se pueden hacer actividades al aire libre”, declara la concejala de Cultura, Rosa del Pozo. Además, “la gente está muy reacia a acudir a nada, especialmente la gente mayor, pero, por otra parte, nos da pena no hacer nada, pensando especialmente en los niños, pues ellos son los que más viven estas fiestas, ellos son los protagonistas de las Fiestas de Navidad”, manifiesta la concejala.

El centro cultural será el escenario el día 26 de diciembre de un espectáculo infantil de magia y de la actuación del grupo Kamaru Teatro, programado para el día 29 de diciembre. Los niños también podrán asistir a la proyección de la película Abominable el 3 de enero.

No obstante, los niños se quedarán este año sin poder saludar a Papa Noel -uno de los momentos más destacados de las navidades del 2019- ni tampoco podrán recibir a los Reyes Magos, que tradicionalmente llegan en una colorida cabalgata a Lumbrales la tarde del 5 de enero. “Estamos barajando la posibilidad de hacer algo para que los niños no se queden sin ver a los Reyes, pero aún no hemos decidido cómo plantearlo, evitando eso sí, las aglomeraciones y dentro de lo permitido por las autoridades sanitarias”, explica Rosa del Pozo.



Tampoco se podrá celebrar la tradicional Carrera de San Silvestre, que año tras año congrega a lumbralenses de todas las edades.

La Navidad en las calles

El Ayuntamiento de Lumbrales no renuncia a crear el ambiente navideño en la villa. Para ello se instalará un árbol luminoso y adornos y luces en los edificios emblemáticos de la Plaza Mayor y se colocarán las luces con motivos navideños en las calles céntricas del pueblo. Además, el Consistorio promueve el II Concurso de escaparates navideños al que invita a participar a todos los establecimientos comerciales del pueblo.

Se ha establecido un primer premio de 200€ y un segundo de 100€ a los que podrán optar los comercios que ofrezcan en sus escaparates un especial ambiente navideño desde el 14 de diciembre al 7 de enero.