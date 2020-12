La ley del ex nunca falla: Juanan le pone la vacuna a Lovato y al Salamanca UDS (2-0)

Domingo, 6 de diciembre de 2020

La ley del ex nunca falla en el mundo del fútbol. Juanan del Álamo le puso la vacuna a Manuel Lovato y su Salamanca UDS en el triunfo del Zamora sobre el conjunto dirigido por Rafa Dueñas en el Ruta de la Plata. El centrocampista charro marcó el primer gol de su equipo y no lo celebró por su pasado en el club del Helmántico, lugar del que fue echado hace varias temporadas. Más tarde, Carlos Ramos firmó el segundo tanto del choque.

Con respecto a la alineación, el director general de la entidad realizó siete variaciones sobre lo visto contra el filial del Celta de Vigo el pasado fin de semana. Sin embargo, poco se tardó en ver que iba a dar exactamente igual. El bando viriato empezó a llegar al marco defendido por un Javi Jiménez que recuperó la titularidad, por lo que el meta riojano tuvo que realizar varias intervenciones para salvar a un Salamanca UDS totalmente superado en la faceta defensiva por Sergio García.

La mala circulación de balón le jugó muy malas pasadas a los visitantes, pero el primer tanto llegó a la salida de un córner. Un movimiento de Piña provocó que tres jugadores perdieran el sitio y Juanan remató de cabeza a placer ante un Jiménez que solo pudo ver cómo el balón se colaba en su portería. La ley del ex. Un clásico. No obstante, la cosa no quedó ahí y un ‘zapatazo’ de Carlos Ramos desde 35 metros puso el 2-0, resultado con el que se llegó al descanso. Además, Amaro reemplazó en el 37’ a un Owen que no tuvo su día.

En el descanso, Dueñas dio entrada a Uxío y Llorente por Madrigal y Télles en busca de una épica que no llegaría. El Salamanca UDS solo tuvo una ocasión de peligro con un falta botada por Llorente que Arroyo y Uxío no pudieron enviar al fondo de las mallas. Además, otro ex como Coque -también fue titular Adri Crespo- envió un centrochut al larguero. Para no creer…

Finalmente, y por fortuna para todos, el Zamora se limitó a controlar el partido para no sufrir ningún susto y se quedó los tres puntos. El Salamanca UDS sigue colista, con 3 de 21, cinco derrotas seguidas, en caída libre y la semana que viene hay derbi con Unionistas. Y viendo a uno y otro... huele a masacre.

FICHA TÉCNICA

Zamora: Villanueva; Parra, Piña, Crespo, Coque; Vallejo, Juanan, Carlos Ramos (Abel Conejo, min. 60), Sergio García (Jacobo Alcalde, min. 69) y Valentín (Escudero, min. 69).

Salamanca UDS: Javi Jiménez; Nacho López, Kristian, Delorenzi, Candelas; Sergio Molina, Télles (Fer Llorente, min. 45), Arroyo, Owen (Amaro, min. 35); Madrigal (Uxío, min. 45) y Puma Chávez.

GOLES: 1-0, min. 21: Juanan. 2-0, min. 27: Carlos Ramos.

ÁRBITRO: Gonzalo Sáiz Pérez (colegio cántabro). Amonestó a Crespo; Puma, Amaro, Molina, y Kristian.

ESTADIO: Ruta de la Plata. Con público.

Fotos: Lydia González