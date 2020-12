Jon Rojo decide un mal derbi para Unionistas y deja complatemente hundido al Guijuelo (1-0)

Domingo, 6 de diciembre de 2020

El lateral anotó el único tanto del partido para catapultar a su equipo hacia los 14 puntos y la segunda posición de la tabla, mientras que los chacineros siguen en descenso

Jon Rojo decidió un mal derbi para Unionistas y dejó completamente hundido al Guijuelo en el Reina Sofía (1-0). El lateral anotó el único tanto del partido para catapultar a su equipo hacia los 14 puntos y la segunda posición de la tabla, mientras que los chacineros siguen en descenso.

Por otro lado, las alineaciones de ambos equipos sufrieron cambios con respecto a otros encuentros, puesto que Manu Viana y Carlos Molina dieron el salto a la titularidad tras sus buenas actuaciones y errores de compañeros, respectivamente. De este modo, los locales salieron con un 4-4-2 y los visitantes con un 4-3-3.

El choque empezó con un posible penalti de Mario Gómez por mano, aunque el colegiado decidió no decretar nada entre las protestas de los jugadores. No obstante, fue Unionistas el que llevó el peso en todo el primer tiempo, aunque las ocasiones no fueron de mucho peligro en ninguno de las dos porterías.

En el 22’, el línea le anuló un tanto a Aythami Perera por fuera de juego, lo que habría supuesto el primer tanto de la fría mañana. Poco más que una posible segunda amarilla a Luis Acosta, que habría supuesto la cartulina roja y fue perdonada, rompió la monotonía de los primeros 45 minutos.

En la segunda mitad, el fútbol excelso brilló por su ausencia, dado que ningún equipo logró ofrecer un buen juego sobre el césped artificial del Reina Sofía. Pese a ello, Unionistas logró volver a ser el más listo de la clase al adelantarse en el marcador con un gol de Jon Rojo tras un centro de Navas, que entró en la segunda. Además, Jonathan se rompió y ya no hubo nada más que destacar del duelo.

SALAMANCA AL DÍA AMPLIARÁ SU INFORMACIÓN Y GALERÍA.

Fotos: Lydia González