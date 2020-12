El PP de Salamanca llama a defender la Constitución frente a quienes pretenden destruir España

Domingo, 6 de diciembre de 2020

Han participado el alcalde, Carlos García Carbayo, el presidente de la Diputación, Javier Iglesias y los diputados nacionales, Bermúdez de Castro y María Jesús Moro

El Partido Popular de Salamanca ha celebrado esta mañana un acto de homenaje a la Constitución Española. En dicho acto han estado presentes el presidente del Partido Popular de Salamanca, Javier Iglesias, el secretario provincial, Carlos García Carbayo y los parlamentarios nacionales populares, José Antonio Bermúdez de Castro y María Jesús Moro.

Javier Iglesias, presidente provincial del Partido Popular y presidente de la Diputación de Salamanca:"A pesar de la pandemia, queremos alzar la voz para defender en estos momentos tan necesarios, la Constitución Española. Hace 42 años se firmó la carta magna y España ha conocido el mayor periodo de tranquilidad y progreso que jamás ha vivido nuestro país. Lo celebramos con respeto a todas las ideas. Pero también queremos expresar nuestra preocupación. El Gobierno de España, formado por PSOE, Podemos, Bildu e Independentistas, los que quieren destruir España. Y el señor Sánchez es cómplice de todo esto. Los valores que aprobamos hace 42 años están en peligro y por eso hay que defender la Constitución porque nos representa a todos. Estamos convencidos que a la carta magna le quedan muchos años por delante".

Por su parte, el alcalde, Carlos García Carbayo, se sumó a las críticas a los partidos socios del Gobierno: "Hoy es un día de fiesta de los derechos y las libertades. Celebramos que es la base que permite que estemos en uno de los países más avanzados del mundo y no podemos obviar que algunos partidos políticos de izquierda están poniendo en peligro algunos de estas bases. Están saltándose puntos como la independencia del poder judicial o el derecho de los ciudadanos a ser informados por los poderes públicos. Nunca se había producido una ofensiva tan clara a la carta magna. Por eso valoramos a la Constitución como línea roja ante estas prácticas y apostamos por el diálogo para solucionarlo. En Salamanca queremos ser un ejemplo para toda España. El PP trabaja para unir, no para desunir, para ser más efectivos en estos derechos y no hacerlos saltar por los aires. Creo que la salida de la crisis y las dificultadres no se encuentran en politicas rancias que solo llevan al desempleo, sino en la unidad, el diálolgo y el trabajo duro".

El diputado nacional por el PP, José Antonio Bermúdez de Castro, afirmó que se han iniciado maniobras de defensa en el Congreso: "Hoy estamos aquí para rendir tributo y defender la España constitucional que está siendo atacada por algunos. Hay que defenderla ya que nos ha dado los años más prósperos en España. Siempre hemos defenddido esta España unida en la diversidad, la de la concordia, con la que nos sentimos identificados. Es la razón por la que los miembros del PP en el Congreso hemos presentado una iniciativa para la defensa de la España constitucional y el consenso, muy importante para nosotros. Algo que siempre hemos defendido en nuestro partido".

Fotos: Lydia González