La inclusión en el Presupuesto 2021 de inversiones en el polígono y la perdida de una subvención por “fallo informático” acaloran el debate en Pleno

Sábado, 5 de diciembre de 2020

Las actuaciones eran anunciadas por la alcaldesa en el transcurso del debate sobre la moción presentada por el PP. Los Populares eran también quienes ponían de manifiesto la perdida de esta ayuda

Sobre la mesa. Así ha quedado finalmente la moción presentada por el Grupo Popular en la que se solicita al equipo de gobierno la creación de una partida presupuestaria específica para mejoras en el Polígono Industrial El Inestal y la utilización de las cuantías sobrantes en los rebajes de costes finales en las obras.

La decisión, tomada con los votos positivos del PSOE, la abstención de Cs y PeC y la negativa del PP, llegaba después de no poco debate dentro de la última sesión de Pleno del año celebrado en la tarde noche de este viernes, que ha podido seguirse también de manera telemática.

Sobre la proposición, la portavoz del Partido Popular, Carmen Familiar, exponía que su grupo solicita “elaborar un proyecto para conocer el alcance del coste de la inversión total, así como las fases de ejecución de la citada inversión en caso de que fuera necesario. La creación de una partida económica en los Presupuestos 2021 y que se pueda incrementar con las cantidades sobrantes de las adjudicaciones realizadas este año a la baja y la realización de un estudio de las posibilidades existentes para ampliar los accesos por la carretera de Macotera, lo que implica que se realicen los trámites con los organismos titulares de las vías de tránsito que se vean afectadas”.

Tanto Ciudadanos como Peñaranda en Común mostraban su acuerdo con la necesidad de llevar a cabo inversiones urgentes en el polígono, apostando por la evaluación de la situación y la urgencia en la actuación.

La alcaldesa de la ciudad, Carmen Ávila, era quien solicitaba que esta moción quedara sobre la mesa, argumentando para ello que “llevamos trabajando ya tiempo en el Presupuesto 2021 y en su borrador hemos incluido necesidades que puede presentar el polígono, por lo que hemos previsto intervenciones que creemos urgentes en él, como son la pavimentación de la entrada general del polígono (que se comunica con el camino del Inestal) en cuya intervención planteamos incluir además un tramo de una de las calles que salen como ramal de esta, y que está en muy mal estado. Además queremos mejorar el acceso desde la carretera de Macotera, algo para lo que planteamos ensanchar los extremos de esta entrada”.

Sobre la ampliación del acceso desde la carretera de Macotera, la regidora municipal aseguraba que “no me duelen prendas en acudir a todas las administraciones posibles para tratar de conseguir financiación para llevar a cabo un proyecto de mayor envergadura que mejorara este acceso, pero con las capacidades económicas con las que cuenta el Ayuntamiento no nos permite sacar adelante un proyecto tan importante” mientras asegura que “de cualquier forma iremos viendo año a año las necesidades urgentes que pueda tener el polígono para irlas solventado en sucesivos presupuestos” mientras que sobre el uso de las bajas presupuestarias en las obras, la regidora municipal ha señalado que “todas ellas se han reinvertido en otras inversiones y se han incluido dentro de apartados destinados a mejoras urgentes que surgen a lo largo del año”.



Otro de los puntos de mayor debate surgía cuando el Partido Popular hacía alusión a la perdida de una subvención para la realización de un nuevo Programa Mixto de Formación y Empleo que, tal y como explicaban, "se ha producido al presentarse la documentación fuera de plazo".

Sobre esta cuestión la primera edil ha explicado que “el proyecto y la documentación necesaria se presentaba completa en 17 documentos, dentro de plazo. Pero al remitirlo a la Junta a través de la sede electrónica dio problemas el envío. Al día siguiente nos poníamos en contacto con la Junta explicando el caso y, tras analizar uno a uno los documentos enviados, dieron con uno de ellos que era el que generaba el fallo. Se pudo subsanar y enviar pero el plazo para la entrega había acabado el mismo día del fallo del envío” asegurando que en ella se solicitaba un proyecto que contaba con “la contratación de 6 u 8 personas, cantidad que la misma Junta define una vez estudiara la solicitud, por lo que no so sabemos con exactitud”.

Carmen Familiar afeaba la gestión del equipo de gobierno, afirmando que “no entiendo que se envíen este tipo de cuestiones tan importantes el último día de plazo, al límite del tiempo. Creo que hay que ser más previsor. No es de sentido común que se hagan las cosas así” mientras que Ávila le respondía que “la solicitud esta presentada en tiempo y forma, de hecho la Junta daba tan solo 5 días para presentar un proyecto como este, algo que tampoco tiene mucho sentido dado lo costoso de los preparativos de la documentación. Pero no se puedo completar con la firma debido al error de ese archivo. Pedí incluso que se comprobara la trazabilidad para que comprobaran los envíos realizados y lo que estábamos diciendo” mientras que aseguraba que “he luchado y seguiré luchando por conseguirla. Pondré un recurso si no se acepta finalmente la solicitud”.

La propuesta del Grupo Municipal Socialista de Adhesión al Convenio entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León para la coordinación de procesos selectivos de policía local a realizarse en el año 2021 y 2024 era otro de los puntos de esta sesión y contaba con el favor de los cuatro grupos de la Corporación. Una inclusión que deja fuera el proceso selectivo para las actuales plazas vacantes, que ya se encuentra en marcha y en manos del Ayuntamiento, lo que supone que entrara en vigor en próximas convocatorias de plazas.

La moción presentada por Grupo Municipal Partido Popular para instar al Gobierno de España a modificar la Ley Orgánica de modificación de la LOE (Ley Celaá), iniciativa que el PP está llevando a cabo en todos los Ayuntamientos, también ocupaba parte de debate entre las cuatro formaciones, mientas se añadía la inclusión de un punto especial destinado al reconocimiento extrajudicial de dos facturas de Girsa, enviadas ahora al Consistorio y pertenecientes al año 2019 o se acordaba por unanimidad el acuerdo con la delegación REGTSA para la tramitación, seguimiento y cobro de sanciones y multas.