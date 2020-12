Lunes, 7 de diciembre de 2020

Respecto al nuevo Hospital, asegura que "tenemos el compromiso de la Junta de que el traslado a las nuevas instalaciones concluirá en 2021. Y no se trata de un compromiso meramente verbal"

"Para salir de esta situación nos necesitamos todos. Nadie sobra en el cometido de devolver el pulso a la ciudad". Así lo subraya el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, en un año marcado por la pandemia del Covid-19 que "lo ha trastocado todo". La ciudad de Salamanca además ha dado ejemplo de que aunar esfuerzos es clave siendo la primera de España en alcanzar un pacto con todas las fuerzas políticas para afrontar los efectos sociales y económicos de la pandemia. "Esta crisis nos está obligando a reinventarnos a marchas forzadas, pero igual que lo hemos hecho tantas veces a lo largo de nuestra historia, saldremos más fuertes de este gran reto", asegura.

Después de nueve meses de pandemia, ¿qué es lo que le preocupa más al alcalde de Salamanca?

Siempre he preferido ocuparme que preocuparme. En estos momentos y durante toda esta pesadilla que estamos viviendo me he sentido motivado y con mucha fuerza, porque entiendo que mi obligación como alcalde es mantenerme concentrado en impulsar las políticas que cada una de las etapas de esta pandemia han ido demandado del Ayuntamiento.

Después de semanas de aplicación de las últimas medidas de contención del virus, recuperamos la posibilidad de volver a ver abiertos muchos negocios que todos los salmantinos estábamos echando de menos. Las cifras de incidencia de los contagios son alentadoras y permiten que sectores estratégicos para nuestra economía local, como la hostelería, vuelvan a tener actividad de cara a un período tan importante como es la campaña navideña. Los empresarios están deseando volver al trabajo y es un aliciente que las persianas se levanten otra vez. Evidentemente, este logro que hemos alcanzado entre todos, no puede echarse a perder por una relajación que no toca. Debemos seguir estando alerta, cumpliendo con las medidas sanitarias que todos conocemos, con usar la mascarilla, el lavado de manos y la distancia de seguridad, y siempre teniendo muy presente que cuando no cumplimos las normas, podemos provocar retrocesos en la situación epidemiológica que siempre tiene consecuencias que a nadie le gustan.

¿Hasta qué punto ha cambiado la pandemia las prioridades del Ayuntamiento?

La pandemia ha trastocado todo e igual que ha cambiado de golpe nuestra manera de vivir, también ha tenido un impacto lógico en la forma de priorizar las políticas que impulsamos desde el Ayuntamiento. Estamos muy orgullosos de poder decir que Salamanca fue la primera ciudad de España en alcanzar un pacto de todas las fuerzas políticas con las miras puestas en la reactivación económica y en la protección de las personas. Ese pacto es el mejor ejemplo de que para el Ayuntamiento la prioridad es tener muy presente que para salir de esta situación nos necesitamos todos. Nadie sobra en el cometido de devolver el pulso a la ciudad.

En el marco de ese acuerdo, hemos determinado mantener el esfuerzo inversor en infraestructuras que generan empleo y riqueza, hemos desplegado una amplia batería de medidas de apoyo a los sectores económicos estratégicos, hemos habilitado partidas adicionales para cubrir las necesidades de las personas, con nuevos instrumentos para la protección social, y no nos conformamos. Seguimos mejorando todas las propuestas que a día de hoy tenemos sobre la mesa y vamos incorporando otras iniciativas y estrategias para avanzar más de prisa, utilizando todos los recursos que están a nuestro alcance y, cómo no, siendo exigentes también con el resto de las administraciones en la llegada de recursos.

En los últimos meses, desde la Junta de Castilla y León hemos recibido casi 3 millones de euros de fondos extraordinarios para impulsar políticas sociales y de empleo y para impulsar inversiones productivas. Es un esfuerzo que reconocemos en Salamanca, porque no todos los gobiernos autonómicos han aportado recursos a las entidades locales, que seguimos esperando por parte del Gobierno de España.

¿Hacia dónde seguir enfocando sus esfuerzos el Ayuntamiento para minimizar los efectos de esta crisis y para reactivar la economía?

Tenemos una hoja de ruta que está definida en el pacto político municipal al que acabo de referirme y que compendia un conglomerado de medidas dotadas con 28 millones de euros de inversión adicional en este 2020. Ese pacto es un documento vivo. Precisamente, fruto de las reuniones periódicas que mantenemos con todos los grupos políticos, en el marco de la Comisión de Seguimiento, estamos trabajando en este momento en más propuestas que den respuesta a las nuevas necesidades surgidas como consecuencia de la crisis sanitaria.

La hostelería, el comercio local, el turismo, la industria del español, los artistas locales, los feriantes… Todos los sectores tienen un reflejo en ese documento que, en primer lugar, contempla acciones para facilitar liquidez a los negocios, para apoyarles en el gasto que genera la implantación de medidas de seguridad sanitaria, en el reto de la digitalización que les permita ser más competitivos, entre otros muchos aspectos.

Evidentemente, además de dar un empujón a la actividad económica, no descuidamos las necesidades de las familias que han perdido poder adquisitivo o incluso su medio de vida a raíz de esta pandemia. No solo apostamos por dar continuidad a políticas sociales que estaban dando resultado y cuyas partidas hemos incrementado de forma importante. Además hemos creado nuevas fórmulas de protección y hemos reforzado la colaboración con entidades como Cáritas, Cruz Roja, el Banco de Alimentos, entre otras, que nos permiten ir más lejos en el objetivo de que ningún ciudadano pueda sentirse al margen de la recuperación.

La pandemia ha constatado el papel clave de la ciencia, la investigación o las nuevas tecnologías, ¿son sectores por los que Salamanca puede apostar más de cara al futuro?

Efectivamente. Parece mentira que haya tenido que llegar una pandemia mundial para que abramos los ojos ante una realidad evidente, que en Salamanca hace muchos años tenemos clara: no se puede avanzar en un mundo global sin apostar con claridad por la investigación.

Los salmantinos podemos presumir de experiencia en este ámbito, no solo porque tenemos una ciudad universitaria, que está vinculada al conocimiento, y que además es sede de prestigiosos centros de investigación; sino porque, también, las autoridades locales nos hemos tomado muy en serio este desafío. Esta fue la primera ciudad de España, y me temo que sigue siendo la única, en poner en marcha un programa municipal de becas para la retención, fomento y atracción del talento, que reconoce a los jóvenes investigadores y que pone sus conocimientos al servicio del objetivo de hacer más Salamanca.

Recientemente, hemos presentado otro proyecto vinculado a nuestra vocación investigadora con el que Salamanca vuelve a ser pionera, en esta ocasión, en la detección precoz del Alzheimer, a través de un ambicioso programa con el que queremos contribuir al diagnóstico temprano de la enfermedad en sus etapas más iniciales, lo que sin duda mejorará enormemente la calidad de vida de los pacientes y, también, su evolución.

Por tanto, la apuesta por la investigación no es una cuestión de futuro para Salamanca. La investigación es nuestro presente y nuestro objetivo es ser un ejemplo en el que pueda mirarse toda España. Tenemos un potencial humano muy valioso y no podemos conformarnos con ser un país exportador de talentos.

Presupuestos 2021, ¿A qué habrá que dar prioridad?

Estamos ultimando ahora la preparación de las cuentas y me van a permitir que, por el momento, no desvele más detalles. Lo que sí puedo garantizar es que serán unos presupuestos que confirman que Salamanca y los salmantinos son la única prioridad del gobierno municipal.

¿Le preocupa que se retrase la apertura del nuevo Hospital de Salamanca?

Tenemos el compromiso de la Junta de Castilla y León de que el traslado a las nuevas instalaciones concluirá en 2021. Y no se trata de un compromiso meramente verbal. Es un compromiso que está respaldado con partidas presupuestarias contantes y sonantes, como bien demuestran esos presupuestos regionales para el próximo ejercicio, en los que figura una dotación de casi 42 millones de euros para la adquisición de tecnología de primer nivel.

Como alcalde estoy en contacto directo y permanente con el gerente del hospital y todos conocemos ya cuáles son las previsiones para el traslado de servicios que, tal y como se nos ha comunicado, empezarán este mes. Llevamos mucho tiempo esperando, pero hoy por hoy, podemos decir que ese nuevo centro hospitalario, que será de los más avanzados y modernos del país, es una realidad que ya podemos tocar y que estará a la altura de la profesionalidad de nuestros sanitarios y de la calidad asistencial que merecen los salmantinos.

Un mensaje para los salmantinos para afrontar lo que nos queda.

Mi mensaje para los salmantinos es de esperanza, de fortaleza y de unidad. Manteniéndonos juntos nos garantizamos tener mucho futuro por delante. Esta crisis nos está obligando a reinventarnos a marchas forzadas, pero igual que lo hemos hecho tantas veces a lo largo de nuestra historia, saldremos más fuertes de este gran reto.