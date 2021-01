No te conviertas en juez para los demás, ni en abogado defensor de tus propios errores; pues no difieren tanto de los de tus semejantes. La condena y la defensa de los actos humanos, exige conocer primero las circunstancias de quienes los realizan y las causas que los generan. De no hacerlo así, abrazaremos la incoherencia.



Manuel Lamas