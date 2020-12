Télles: “Ojalá a las 19:30 de la noche nos miremos en el vestuario a los ojos y sepamos que empieza otro nuevo rumbo para el Salamanca”

Jueves, 3 de diciembre de 2020

Luis Télles, centrocampista del Salamanca UDS, analiza la situación del Salamanca UDS tras el mal inicio de Liga en este curso en una entrevista con este medio de comunicación en la previa del choque en Zamora.

Mala racha: “La realidad es que sentimos esa sensación de que no estamos en el mejor momento y es una mala muy racha, pero también que puede cambiar en cualquier momento. En Zamora puede ser el momento y yo intento contagiar al resto. Tenemos un par de posibilidades antes del parón y hay que saber hacia dónde vamos. Hay que ir día a día”.

Problemas en el arranque: “Pensábamos que iríamos en otra situación a estas alturas, pero creo que es porque hemos ido cayendo en una falta de confianza y se han amplificado situaciones que eran temas menores. Cometer errores es parte del fútbol, pero no estamos siendo capaces de solucionarlos nosotros mismos. Tenemos un error y casi hay que ir a sacar la pelota de la red, cuando la realidad es decir: ‘se falló, ya pasó… y seguir’. Es una perspectiva que hemos hablado en el vestuario y todo va acompañado de que estamos pensando en Zamora y en volver a creer en los jugadores que somos”.

Cambio de objetivo: “Hay que pensar en ir pulgada a pulgada, con la alimentación, el descanso… Hay que exagerar en todo, en cuidar esos detalles, entrenar muy bien y visualizar el domingo. Uno siempre quiere creer en el mejor escenario posible, pero la realidad nos ha dado un golpe”.

Adaptación de los extranjeros: “El ritmo es distinto, pero siempre se quiere sumar. Hay que dar el alma por el escudo, la institución, el aficionado… En lo único que pensamos es en sacar los tres puntos, más allá de quién sí o no esté adaptado”.

Zamora: “Les hemos analizado y es un partido que se puede volver muy dinámico. Sus delanteros son muy rápidos y queremos aprovechar nuestras virtudes, pero más allá de la táctica nos espera un partido con un corazón enorme por parte del Salamanca. Ojalá a las 19:30 de la noche nos miremos en el vestidor a los ojos y sepamos que empieza otro nuevo rumbo”.

Titular: “Mi compromiso está conmigo mismo, con el club, el compañero, el aficionado… Siempre será del 100% dentro y fuera del campo. Me fundiré si me toca jugar”.

Despido de Monárrez: “En el vestidor hemos intentado minimizar el tema. A cualquiera le puede haber pasado, no lo sé… Depende del temperamento de cada uno. A nosotros nos dan la noticia y no tenemos tiempo para lamentaciones y desenfocarnos. Solo puedo decir ‘Zamora’ un millón de veces. Si estuviéramos mejor, lo mismo se tocaba más el tema… pero solo se habla del partido. Es un compañero de profesión y uno siempre quiere que todos tengan trabajo, la gente del club, los compañeros de prensa, los aficionados. Es una decisión que se tomó y no queda más que aceptarlo”.