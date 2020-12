Madrid “no se siente vinculada” al acuerdo sobre medidas para Navidad y discrepa con el cierre perimetral 

Miércoles, 2 de diciembre de 2020

La Comunidad de Madrid ha manifestado este miércoles que "no se siente vinculada" al acuerdo sobre medidas de Salud Pública para la celebración de las fiestas de Navidad debatido en el Consejo de Interterritorial entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas porque "no se ha adoptado por consenso".

"Este acuerdo no se ha adoptado por consenso por lo que Madrid no se siente vinculada. Por ello ha pedido que conste en acta nuestro desacuerdo", han informado desde la Consejería de Sanidad. En concreto, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso "no está de acuerdo" con el cierre perimetral de las comunidades autónomas. "Con una tendencia a la baja prevista para las próximas semanas en Madrid, y con el nivel de incidencia en el que estamos, el impacto por restringir la movilidad perimetral de la región va a ser mínimo", ha argumentado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

Pero además Madrid no apoya el acuerdo porque deja fuera el Día de Reyes como día señalado para reuniones de 10 familiares, a pesar de que el Ministerio de Sanidad aclara que "cada comunidad autónoma lo puede incluir y regularlo". "Así lo hará la Comunidad de Madrid, para que el Día de Reyes las reuniones sean hasta un máximo de 10 personas", ha aclarado el Gobierno regional.

Reuniones y grupos de convivientes

Por otro lado, mientras el Ministerio quiere limitar las reuniones a un máximo de 10 personas y dos grupos de convivientes, Madrid plantea un máximo de 10 personas y tres grupos de convivientes.

"Nuestro objetivo para Navidad es seguir reforzando el mensaje de responsabilidad individual en todo tipo de interacción social que se produzca, así como la movilidad, y que cada madrileño desarrolle solo la actividad necesaria e imprescindible. Por ello planteamos una agrupación de un máximo de 10 personas para las fechas 24, 25, 31 de diciembre y 1 y 6 de enero", ha explicado el consejero madrileño.

En cuanto al cierre perimetral, la Comunidad de Madrid cree que plantear el control perimetral de la región a "allegados", tratándose de "un término tan amplio", es "imposible de controlar por las Fuerzas de Seguridad del Estado".

Además, Escudero ha insistido en que Madrid ha recibido el borrador a las 12.49 de este miércoles, tras enterarse de la propuesta del Ministerio el día antes por la prensa.