El 92% de los presentados para ser limpiador de edificios municipales aprueba el examen

Miércoles, 2 de diciembre de 2020

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo hizo públicas en la mañana del miércoles las notas obtenidas por las personas que se presentaron el pasado 14 de noviembre al examen para formar parte de la bolsa de empleo de limpiador de edificios e instalaciones municipales. De momento, estas notas son ‘anónimas’, faltando todavía por casar cada nota con el aspirante al que pertenece, ya que la corrección de los exámenes se ha realizado sin conocerse a quién pertenecía cada uno (pese a que eran tipo test, y por ende, no caben interpretaciones subjetivas).

Esas notas se han hecho públicas una vez el Tribunal del proceso ha resuelto las alegaciones presentadas por 7 personas en torno a un total de 16 preguntas del examen, por diferentes motivos: desde que varias preguntas no estaban en el libro que esa persona se había estudiado (hay que recordar que sí había un listado de temas, pero ningún libro oficial), discrepancias sobre interpretaciones (como que si una escoba y un cepillo de barrer son o no lo mismo), o que algunas preguntas estaban mal solucionadas desde el punto de vista de algún aspirante (como que si las manchas de café en un suelo de mármol se limpian con agua oxigenada y no con lejía).

Finalmente, el Tribunal ha admitido las alegaciones en torno a 4 de las preguntas, por un lado, porque 2 de ellas, sobre etiquetado de productos, estaban basadas en una legislación ya derogada; otra porque no se especificaba a qué tipo de gérmenes se refiere la pregunta sobre cuál es la temperatura óptima para que proliferen; y una cuarta porque tal y como estaba formulada, no se puede refutar ninguna de las respuestas sobre qué se debe usar para que los suelos de goma y plástico queden brillantes.

Por lo tanto, esas 4 preguntas han sido anuladas (las números 16, 36, 48 y 70) y han sido sustituidas por las 4 primeras del listado de preguntas de reserva que recogía el examen. A partir de ahí, se ha calculado la puntuación de cada aspirante, resultando que lo han aprobado 140 de las 152 personas que se presentaron (el 92%), siendo la nota más alta un 8,625 (por detrás hay 4 personas con un 8,5). Entre los 12 suspensos, las notas también son bastante altas, siendo la más baja un 3.

En torno a ese altísimo número de aprobados y las buenas notas, hay que recordar que los aspirantes tenían una ‘red’, ya que no restaban las preguntas falladas, con lo cual pudieron arriesgarse a contestar las 80 preguntas de las que constaba el examen más las 10 de reserva. Para conocer qué nota pertenece a cada aspirante, habrá que esperar unos cuantos días más, ya que a uno de los apuntados al proceso que no se presentó el sábado 14 de noviembre se le va a realizar el examen este viernes 4.

Este aspirante llamó antes de la realización del examen para comunicar que no podría asistir por motivos de fuerza mayor (que ha justificado documentalmente), y aunque la convocatoria concreta de este proceso no recogía esta posibilidad, le será dada la oportunidad de hacer el examen en otra fecha ya que los tribunales de justicia lo avalan en “casos de fuerza mayor debidamente justificados”.

Apruebe o no este aspirante número 153 que hará el examen, lo que está claro es que no todos los aprobados formarán parte de la bolsa de empleo, ya que las bases de la convocatoria limitaban el número máximo de integrantes de la bolsa a 100. Por ende, las 100 personas con más nota serán las que formen parte de la bolsa. En caso de empate en las últimas plazas, tendrán preferencia aquellos aspirantes cuyo apellido comience por la letra señalada en ese momento para este tipo de procesos por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

El documento con la resolución de las alegaciones, las respuestas finalmente válidas, y las notas (‘anónimas’) de todos los aspirantes se puede encontrar aquí: https://www.ciudadrodrigo.es/ayuntamiento/wp-content/uploads/2020/12/ANUNCIO-CORRECCION-PRIMER-EJERCICIO-LIMPIADORAS.pdf.