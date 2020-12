PP y Cs rechazan la aplicación inmediata de la jornada de 35 horas porque "el horario no es ahora la prioridad"

Miércoles, 2 de diciembre de 2020

PP y Cs han rechazado la moción del PSOE que exige la aplicación inmediata de la jornada laboral de 35 horas para los empleados públicos porque, según ha apuntado la procuradora 'popular' Leticia García Sánchez "el horario no es ahora la prioridad, sino el cumplimineto de objetivos".

La moción, presentada por la procuradora socialista Yolanda Sacristán Rodríguez y relativa a política general en materia de Función Pública, también ha instado a la Junta, más allá de la aplicación de la ya comprometida jornada de 35 horas, a convocar con "carácter inmediato" el acceso a la Carrera Profesional, a abonar los fondos adicionales de la masa salarial, a laborar las nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo y limitar el sistema de cobertura de puestos de trabajo de libre designación.

Por otro lado, en lo que atañe al personal sanitario, el PSOE ha exigido el reconocimiento de la condición de personal sanitario a los celadores, la equiparación de salarlos entre el personal de la Gerencia de los Servicios Sociales y el que presta servicios en el ámbito del SACyL y la inmediata derogación del Decreto 2/2020, que regula las prestaciones personales obligatorias en el ámbito del sistema de salud.

Asimismo, Sacristán Rodríguez ha instado a la puesta en marcha de una campaña de dignificación y reconocimiento social del papel y trabajo del empleado público, la convocatoria de las plazas de la oferta de empleo público, pendientes de 2018 y 2019, así como avanzar en la estabilización del empleo público.

Por último, ha propuesto la elaboración de un Plan de recuperación del empleo público, prioritariamente en las áreas de Sanidad, Educación, Familia e Igualdad, de forma que se recuperen los empleos perdidos en los años de la crisis en la administración de la Comunidad y recuperados estos niveles, se establecerá una tasa de reposición de, al menos, el cien por cien de las bajas que se produzcan.

Se trata, según ha apuntado Sacristán Rodríguez, de cuestiones a las que la Junta se ha "comprometido" y que se deben "corregir de manera inmediata", pues el gobierno autonómico "ha dejado en estado de indefensión y ha atacado a quienes llamaba héroes". "La traición en política se paga cara: deroguen el Decreto de Sanidad manera inmediata", ha advertido la procuradora socialista, quien también ha exigido "voluntad por parte de la Junta para devolver a los empleados públicos lo que les corresponde".

"Es decirles a los empleados públicos que sus promesas no sirven de nada, aunque ellos ya saben que ustedes no son de fiar porque les mienten y engañan constantemente", ha zanjado.

En respuesta, la procuradora del PP, Leticia García, ha acusado al PSOE de presentar una moción hecha con "cortapega", lo que "resta seriedad a los planteamientos". "Me recuerda usted a un niño pequeño que durante un viaje pregunta constántemete '¿cuándo llegamos?'", ha añadido en referencia a la procuradora socialista. Así, en relación a lo que ha tildado de "reclamación periódica de las 35 horas", ha señalado en que "no es el momento de insistir en esta idea porque el horario no es ahora la prioridad, sino el cumplimiento de objetivos".

De igual modo se ha expresado la procuradora de Cs Alba Priscila Bermejo Santos, quien ha criticado que el PSOE presente un texto de 12 puntos "carente de valor y que no ofrece propuestas realistas ni de gran calado". "Nada nuevo bajo el sol", ha afirmado, al tiempo que ha señalado que "da la sensación de que --los socialistas-- solo quieren salir en la foto, pues se han lanzado en brazos del oportunismo político más desvergonzado posible".

Sin embargo, los socialistas sí han cosechado el apoyo del portavoz de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, quien ha recordado que tanto la jornada de 35 horas como la Carrera Profesional "ya tendrían que estar en vigor porque a eso se comprometieron".

En términos similares, el portavoz de Vox, Jesús García-Conde, ha insistido en el "compromiso adquirido" por parte de la Junta respecto a las 35 horas y ha asegurado que comparte también la derogación del "decretazo" planteada por el PSOE, ya que supone un "ataque a los derechos laborales de los sanitarios". No obstante, ha expresado sus reservas, pues a pesar de coincididir en estos puntos, considera que "no es el momento" de discutirlo porque los gastos y esfuerzos que supondría deben ir ahora destinados a combatir el coronavirus.