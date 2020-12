Lo primero los clientes: I Wanna Grow Shop cierra temporalmente su tienda física

Miércoles, 2 de diciembre de 2020

Productos destinados al autocultivo a personas adultas que quieren consumir cannabis en privado, ya sea por placer o por prescripción médica

Para proteger a sus clientes del COVID los responsables de I Wanna Grow Shop han decidido cerrar durante una temporada su establecimiento físico, aunque seguirán atendiendo de manera online, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18.00.

Compras online totalmente seguras y un servicio de envío rápido

Así, quienes quieran adquirir los productos que se ofrecen en este tienda de crecimiento no van a tener ningún problema para seguir haciéndolo a través de Internet, pudiendo realizar sus compras de forma totalmente segura y con la garantía de que recibirán su pedido con la máxima celeridad (en un plazo de 24/48 horas dentro de la península). Y además de manera totalmente gratuita si el mismo excede la cantidad de 65 euros.

Atención personalizada

Igualmente, los responsables detambién atenderán telefónicamente en el horario anteriormente referido en los números de teléfono, dispensando el mismo trato cercano y amable de siempre, así como asesorando a los clientes en todo lo que precisen a la hora de hacer sus adquisiciones.

I Wanna Grow sigue apostando por sus rasgos distintivos

I Wanna Grow es una tienda especializada en venta de todo tipo de productos relacionados con el cultivo del cannabis, siendo un proyecto impulsado por un equipo de jóvenes profesionales que investigan sobre todas las innovaciones y novedades que hay en el sector para tener el tanto a sus clientes.



Además, tal y como han demostrado a lo largo de sus más de 10 años de trayectoria no pretenden incitar al consumo del cannabis y mucho menos de otros tipos de drogas mucho más peligrosos como la cocaína, el alcohol o el tabaco. Lo que sí hacen es ofrecer productos destinados al autocultivo a personas adultas que quieren consumir cannabis en privado, ya sea por placer o por prescripción médica. Algo que mientras que no se salga de los límites del autoconsumo particular es totalmente legal.

Todo lo necesario para el autocultivo

Ense pueden adquirir a precios muy económicos kits de cultivo de todas las modalidades: completos, LEC, de 600w, sin armario, de cultivo exterior...Igualmente, la tienda también ofrece unas excelentes posibilidades en: kits, bombillas, iluminación LEC, balastros, reflectores Indoor, etc. Mientras que en lo referente a control del clima dispensan todo lo necesario para asegurar que este aspecto crucial del cultivo se realiza adecuadamente, con controladores, humidificadores y deshumidificadores, extractores, ventiladores, filtros y mucho más.De igual modo,se puede comprar lo mejor que hay en el, abonos, bandejas, macetas, sistemas de eliminación de olores, insecticidas, fungicidas y todo tipo de herramientas y accesorios.Así, con esta amplísima gama de productos se abarca, teniendo además los usuarios la posibilidad de hacer sus pedidos con toda comodidad y seguridad a través de la web de la tienda o en los números