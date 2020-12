En la Universidad Federal de Ceará (Brasil), hablando de las relaciones entre Derecho y Poesía

Alfredo Pérez Alencart y David Medeiros Leite en el Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca (Foto de Jacqueline Alencar, 2015)

Mi abuelo materno, Pedro de Alencar, fue un emigrante brasileño a la Amazonía peruana. Era natural de la ciudad de Crato, en el estado de Ceará, al nordeste de ese país que es casi un subcontinente. Por ello me alegró recibir, desde tierras nordestinas, la invitación para participar el Seminario Internacional de Investigaciones Transdisciplinarias, que se celebrará del 10 al 12 de diciembre en formato virtual y que contará con investigadores y ponentes de Brasil, Italia, España, Colombia y Corea del Sur.

Claro que acepté la misma, especialmente porque me comentaron que el panel en el que me tocaría intervenir llevaba por temática general las relaciones entre el Derecho y la Literatura. Y claro, me convencieron al pedirme que me centrará en los vínculos que pudieran existir entre el Derecho y la Poesía. Y más todavía cuando me propusieron que presentara brevemente mi libro “Hombres trabajando”, publicado en 2007 por UGT Castilla y León, un año antes de la crisis económica que devastó la economía de medio mundo. Un libro de esos que los especialistas denominan de poesía ‘social’.

Pues bien, hace pocos días recibí el programa definitivo y ya fue definitivo mi contento, pues vi que el panel estaré con mi buen amigo David de Medeiros Leite, profesor de la Universidad del Estado de Rio Grande do Norte, y con el juez Mantovanni Colares Cavalcante. Esta sesión estará coordinada por la abogada Jane Weyne Ferreira de Menezes, también integrante del GTeia. David Leite es buen ejemplo de jurista-escritor. En Salamanca obtuvo el doctorado con una tesis sobre la árida rama del Derecho Administrativo, pero también ha publicado libros de poesía, crónica y ensayo literario e histórico. Será grato volver a verlo y escucharlo, junto a Cavalcante.



Este Seminario, que tendrá dos conferencias, cinco paneles temáticos y la presentación de un libro, celebra los 72 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la primera década de creación del Grupo Transdisciplinar de Estudos e Pesquisas Interinstitucionais (GTeia, con el prof. Flávio José Moreira Gonçalves como unas de sus referencias), quien organiza el evento en conjunto con el Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), contando además con el amparo de Universidade Federal do Ceará (UFC).

La temática general me hizo recordar otro encuentro sobre Derechos Humanos en el que participé, invitado por la Universidad Federal de Pernambuco, allá por el año 1996 y coordinado por el profesor Caesar Malta Sobreira, también Doctor por Salamanca. La inauguración la hizo el entonces gobernador Miguel Arraes de Alencar, un lejano pariente mío.

Ahí estaré, con esos casi paisanos brasileños, el viernes 11 a las 17h de Brasil (21 h en España).