Rechazo de los empresarios salmantinos a la reciente subida de la cuota de autónomos 

Lunes, 30 de noviembre de 2020

Advierten que “estas medidas no van en la dirección correcta” y apremia al Ejecutivo central a que se centre en un plan de choque que ayude “de verdad” a mantener las empresas y el empleo

La Confederación Empresarios de Salamanca-CES desaprueba la reciente subida de la cuota de los autónomos y critica la “falta de sensibilidad del Gobierno” con este colectivo, que lo que necesita en estos momentos son “medidas urgentes y concretas para hacer frente a los problemas de liquidez surgidos por la pandemia y poder salvar sus negocios y mantener los puestos de trabajo que generan, y no tener más cargas económicas”.

En este contexto, CES denuncia que los autónomos, en plena segunda ola del coronavirus y con las actuales restricciones sanitarias, tengan que pagar ahora con carácter retroactivo el incremento de la cuota previsto para este año. “El Gobierno eleva la cotización con carácter retroactivo a enero cerca de 30 euros en el peor momento, en el que más de la mitad de los trabajadores por cuenta propia han perdido más del 50% de su actividad y facturación”, explica el presidente de CES, José Vicente Martín Galeano.

CES cree que el Gobierno central no está adoptando las decisiones correctas para que el Covid-19 tenga el menor impacto posible entre las pymes y autónomos y que, lejos de ayudar a los empresarios y autónomos en esta difícil etapa, está desaprovechando recursos para que miles de empresarios y autónomos, que están viviendo una situación agónica, dejen de ver “un futuro tan negro e incierto para sus negocios”.

La patronal empresarial advierte que “estas medidas no van en la dirección correcta” y apremia al Ejecutivo central a que se centre en un plan de choque que ayude “de verdad” a mantener las empresas y el empleo, y no siga generando incertidumbre económica y social. Martín Galeano expone que “los empresarios y los autónomos no pueden esperar más y necesitan medidas urgentes para todos los sectores: ayudas concretas, no sólo financiación”. Estas medidas no se ajustan a lo que el empresariado y los autónomos necesitan para hacer frente a los problemas de liquidez surgidos por esta emergencia sanitaria por lo que, desde CES, se reclaman subvenciones directas y no sólo préstamos, que no hacen más que agravar las deudas a medio plazo.

Por todo ello, CES recrimina al Gobierno “la falta de empatía y responsabilidad con los autónomos que en estos momentos están necesitado de flujos de caja”, y le insta a que retroceda en su decisión de aplicar en estos momentos el incremento en los tipos de cotización de los autónomos.

Asimismo, CES reitera su apoyo y colaboración con el sector empresarial salmantino, los autónomos y el conjunto de la sociedad en estos momentos de emergencia sanitaria en la que continua trabajando para defender los intereses del empresariado y los autónomos.