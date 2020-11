El ingeniero de la USAL Iván Aris, tercer mejor graduado en Ingeniería Civil en el ranking nacional 

Lunes, 30 de noviembre de 2020

El recién titulado por la Universidad de Salamanca Iván Aris Hernández (Béjar, 1998) ha sido elegido como el tercer mejor graduado en el ámbito de la Ingeniería Civil en los años académicos 2018-2019 y 2019-2020 por el ranking nacional auspiciado por la Sociedad Española de Excelencia Académica (SEDEA), según se desprende de la resolución publicada el pasado 26 de noviembre por la Comisión de Evaluación de la SEDEA en la que se recogen los resultados definitivos del Ranking Nacional 2020.

El Comité de Evaluación de la Sociedad Española De Excelencia Académica, con la colaboración de reconocidos expertos de universidades y centros de investigación del país, han sido los encargados de la identificación y reconocimiento de los graduados más brillantes de cada carrera tras una evaluación curricular multiparamétrica.

En este sentido, además de valorar el currículum y expediente académico de los candidatos, se evalúan otros méritos curriculares como la participación en diferentes programas de becas, ayudas de colaboración con departamentos universitarios de investigación, premios, distinciones, asistencia a congresos y jornadas formativas, así como las destrezas y habilidades de carácter académico relacionadas con el conocimiento de idiomas o la tecnología, entre otros.

La valoración en el ámbito de “Arquitectura e Ingeniería” fue realizada además de por la SEDEA, con la colaboración de un comité formado por seis expertos catedráticos de las universidades de Oviedo, País Vasco, A Coruña, Carlos III de Madrid, Almería y Las Palmas de Gran Canaria. Cabe señalar, que los seleccionados como ‘Graduados Top en el Ranking Nacional’ de cada titulación obtienen un certificado que los acredita como los mejores graduados de España en su rama.

Natural de Béjar (1998), Iván Aris Hernández se desplazó a Ávila para cursar los estudios de Ingeniería Civil en la Escuela Politécnica Superior de Ávila en el año 2016, donde acaba de graduarse -tras realizar un semestre en Hannover (Alemania)- con Matrícula de Honor en su Trabajo Fin de Grado “La avenida del 7 de diciembre del 2000 en la cuenca del arroyo Respina. Comparación de los datos geomorfológicos y los modelos hidrológico-hidráulicos”. Actualmente, se encuentra en la ciudad de Valencia cursando un “Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos”.

En sus propias palabras, Aris define su paso por la Universidad de Salamanca como “un largo trayecto que hace que ahora me vea más capaz y más competente, más ‘persona’, ya que en la Universidad no solo te formas académicamente”. Asimismo, cree que “todas las cualidades positivas de juventud y entusiasmo con las que iniciaba mi etapa en la universidad han sido potenciadas y, además, he tenido la oportunidad de incrementar enormemente mis conocimientos y mis capacidades”. No obstante, el joven recuerda que “no todo ha sido un camino fácil, atrás quedan muchas horas de estudio, de esfuerzo, de frustración, a veces, y de mucha exigencia”, un gran trabajo que ahora se han visto gratamente recompensado.