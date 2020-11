Castilla y León rechaza que los niños no cuenten en las reuniones navideñas y mantiene la ratio de seis por “prudencia”

Lunes, 30 de noviembre de 2020

La consejera de Sanidad ha reiterado que la propuesta de la comunidad pasa por el cierre perimetral de la comunidad, un toque de queda similar al actual y la no asistencia a las campanadas de Nochevieja

La Junta de Castilla y León ha avanzado su negativa al planteamiento realizado por otras autonomías en la reuniones para establecer criterios comunes de cara a la Navidad de que los niños no cuenten y mantiene su propuesta de que los encuentros se acoten a seis personas "por prudencia". Así lo ha avanzado la directora general de Salud Pública del Gobierno regional, Carmen Pacheco, quien ha comparecido junto a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, para detallar la situación actual y la organización de la Comunidad de cara a la futura vacunación contra el virus.

Así, Pacheco ha detallado que en la reunión del viernes alguna región defendió que los niños no contarán. "Desde nuestro punto de vista deben contar a la hora de este tipo de reuniones, no dejan de ser personas", ha defendido, al tiempo que ha insistido en su voluntad de llegar a un acuerdo para establecer criterios comunes. No obstante, ha defendido que en las regiones donde la situación sea "peor" se debe permitir impulsar medidas más restrictivas.

Sobre la posibilidad de ampliar a diez personas las reuniones Pacheco ha insistido en que la propuesta de la Comunidad insiste en que se acote a seis. "Tenemos que ser prudentes, nuestra situación dista mucho de ser buena", ha reseñado.

Por su parte, la consejera de Sanidad ha reiterado que la propuesta de la comunidad pasa por el cierre perimetral de la comunidad, la limitación a seis en el conjunto de la Comunidad y a tres en Burgos dada su alta incidencia, un toque de queda similar al actual -22.00 horas-, evitar cabalgatas de Reyes, limitar las visitas a belenes y la no asistencia a las campanadas de Nochevieja, además de mantener las actividades deportivas "sin público". "Defendemos tener unidad de criterio para toda España", ha concluido.

Por último, con respecto a la realización de test de antígenos en farmacias para garantizar la seguridad en las cenas familiares, Casado se ha mostrado reticente dada la dificultad en la realización de estos test, a través de una muestra nasofaríngea, por lo que ha insistido en que, por el momento, estas pruebas se harán por parte de los profesionales de enfermería.