El PSOE critica la gestión de la Junta y considera que sus presupuestos “son muy malos para Salamanca”

Lunes, 30 de noviembre de 2020

“Los presupuestos de la Junta son muy malos para Salamanca y el tándem Mañueco e Igea es letal para la provincia a la que dejan sin financiación para proyectos importantes”. Con estas palabras valoraba Fernando Pablos el proyecto de presupuestos del gobierno regional de PP y Ciudadanos para Salamanca en rueda de prensa, en la sede de los socialistas salmantinos, junto al resto de los procuradores del PSOE por Salamanca, Rosa Rubio, Juan Luis Cepa y Carmen García.

Argumentaba ue en los Presupuestos para el año que viene “han desaparecido proyectos que ya contaban con partidas y financiación en el año 2011, como por ejemplo el Centro de Salud en el barrio de Prosperidad de la capital. También que nada o poco incluyen en relación con proyectos que dijeron que recuperarían en el Plan Social de Inversiones Prioritarias 2016-2020 y ni siquiera han empezado las obras, como por ejemplo, el Centro de Salud del Zurguén o el nuevo instituto de Guijuelo. Hay también proyectos educativos que han desaparecido como el instituto de Villares de la Reina, pero el gran escándalo es el nuevo hospital. Cuando los socialistas advertimos, en el año 2017, que la Junta había retrasado las obras del nuevo hospital y que no estaría hasta el 11 de octubre del 2020, los procuradores del PP, entre ellos Salvador Cruz, que ahí sigue, nos llamaron de todo, pues ya nos hubiera gustado que hubiera sido el 11 de octubre de este año porque con los nuevos presupuestos el hospital no estará acabado antes del 2023”.

En relación a esta infraestructura, ha continuado el procurador socialista, “prácticamente no destinan nada para el 2001, poco más de cien mil euros, y eso es reírse de los salmantinos, un tercio de la inversión que falta lo fijan para el 2022, y la mayoría de la inversión que falta, es para el 2023, más diez años de retraso, se les tendría que caer la cara de vergüenza pero no se le va a caer”.

En este contexto explicaba que “nos hubiera gustado hacer hoy otra valoración de los presupuestos pero es lo que hay” ha apuntado Pablos, advirtiendo y anunciando que los socialistas “no nos resignamos y presentaremos enmiendas para mejorarlos aunque las posibilidades de mejora son muy pequeñas porque el PP vota en contra de todo lo que los socialistas presentan y, cuando han aceptado enmiendas de otros grupos, y con esto quiero sacarle los colores a alguno, lo han incumplido, recordando el acuerdo con Ciudadanos para pactar los presupuestos del 2018, los últimos que están, que los aprobaron con la abstención de Ciudadanos a cambio de hacer inmediatamente el Centro de Salud del Zurguén en la capital salmantina y del que no se ha puesto ni un solo ladrillo”.

Pablos añadía: “¿Dónde están los 400 millones de la tasa medioambiental?, tampoco aparecen en los presupuestos presentados por Mañueco e Igea, porque con una división lineal cada provincia tocaría a 50 millones más. Incrementar la inversión en 50 millones por provincia sería fundamental. Muchas explicaciones tiene que dar el Partido Popular”.

Rosa Rubio ha incidido en que el incremento que tienen se debe a los ingresos que ha aportado a Castilla y León el gobierno de España, “de los 1.432 millones en que aumenta con respecto al año 2018, los anteriores y últimos que había, 1.398 corresponden al Estado” ha afirmado, y que se distribuyen de la siguiente manera “911 millones de euros de entregas a cuenta adicionales, 127 millones a transferencia finalistas para pagar por ejemplo la Ley de Dependencia o los libros de texto en educación, 360 millones corresponden a la flexibilización del objetivo del déficit marcado por la Unión Europea”.

A todo esto hay que sumar 924 millones de euros procedentes de la PAC tras “la excelente negociación del ministro de agricultura Luis Planas. Si no fuera por las transferencias del Estado a la Comunidad el presupuesto de la Junta sería lo mismo que el del 2018 y no crecería nada para afrontar las consecuencias de la mayor crisis sanitaria de Castilla y León” ha lamentado Rubio.

“El incremento de la Junta en Educación es del 14,6% mientras que en el Gobierno de España ha sido de un 70,2%. En Sanidad un incremento de la Junta del 22% frente al 75% de aumento en el presupuesto del Estado. En servicios sociales el ejecutivo sube su presupuesto en un 12% mientras que el Gobierno de España lo hace en un 70,3%”, ha manifestado la procuradora socialista.

Los socialistas consideran que “lo mismo ocurre con las deducciones autonómicas en materia fiscal donde tanto los ciudadanos, como las familias y los empresarios de Castilla y León, pierden gran cantidad de dinero a la hora de aplicarse con respecto al resto de territorios”.

Para concluir, Rubio ha insistido en la “desaparición en este proyecto de presupuestos de un fondo dotado con 448 millones de euros procedentes de las tasa medioambiental creada en el 2012, ¿dónde está este fondo?, ¿qué han hecho con este dinero?, ¿por qué no lo han invertido en paliar las consecuencias de la pandemia? se ha preguntado. Si la parte de este fondo hubiera llegado a Salamanca, por poner un ejemplo, se hubiera podido acometer el derribo del viejo hospital clínico y poner en marcha el nuevo durante el año 2021”.

Por su parte, el procurador Juan Luis Cepa ha denunciado que con estos presupuestos “Salamanca no tiene futuro, ya que lo único que contemplan es la continuidad de proyectos antiguos, algunos ya históricos, y ninguno nuevo. En el capítulo agrícola y ganadero donde, en una provincia como Salamanca, en la que estos sectores son muy importantes, no hay ninguna inversión nueva y todo se reduce a la continuidad de las tres concentraciones parcelarias que ya estaban en marcha y ninguna nueva, esto no es ni medio normal. Estos presupuestos, son una tomadura de pelo a los salmantinos, como ocurre con el polígono industrial de Ciudad Rodrigo, un proyecto prometido e incumplido desde hace 20 años por parte del PP, que había contado con partidas de hasta 5 millones de euros en el 2011, y del que ahora tan solo aparece una partida de cien mil euros, y no es para empezarlo sino para hacer un estudio y redefinirlo”.

Finalmente, la procuradora Carmen García hablaba de unos presupuestos “continuistas, poco inversores, sin novedad alguna, que no aportan nada ni a Castilla y León, y mucho menos a Salamanca. No hay ninguna idea innovadora que genere empleo, bienestar social para los ciudadanos. Estos presupuestos condenan a Salamanca a continuar con la despoblación. El señor Mañueco cuando fue alcalde de Salamanca ya dejó la capital en una situación nefasta y lamentable y ahora como presidente de la Junta, va a terminar hundiendo la provincia a la que ha dejado olvidada y abandonada”.