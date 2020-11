Cuáles son los hechos verdaderos, y cuáles los falsos respecto a esterilizar y desinfectar durante la pandemia

Domingo, 29 de noviembre de 2020

Detectar si una noticia es verdadera o falsa dentro de un mar de fuentes de información puede resultar difícil. Por ello, les invitamos a revisar la exactitud de varias noticias o sugerencias que se han hecho populares durante la pandemia, y saber cuáles son verdaderas, y cuáles son falsas.

El brote del coronavirus en diciembre de 2019 - el SARS-CoV-2 en concreto, causante de la enfermedad COVID-19 – como pandemia ha traído muchos cambios consigo, no sólo refiriéndose a la salud de los que se han visto afectados, sino en el día a día, empleos, economía mundial, etc. Frente a ello, ha habido un incremento en medidas de seguridad e higiene en varios sectores de la industria, así como a nivel individual. Hay una gran demanda por servicios y productos que protegen ante la enfermedad respiratoria. Sin embargo, no toda la información que encontramos sobre estas medidas de prevención es cierta.

La situación en la que nos encontramos nos impide hacer un día a día normal, como el de antes de confirmamiento. Por ello, es más importante aún saber filtrar la información que recibimos para poder protegernos de forma efectiva. Sabemos, sin embargo, que detectar si una noticia es verdadera o falsa dentro de un mar de fuentes de información puede resultar difícil. Por ello, les invitamos a revisar la exactitud de varias noticias o sugerencias que se han hecho populares durante la pandemia, y saber cuáles son verdaderas, y cuáles son falsas.

El virus puede quedar activo en el aire: VERDADERO

El virus puede mantener su poder infeccioso por horas e incluso días, dependiendo del material en el que se encuentre a pesar de no sobrevivir por mucho tiempo fuera de un huésped según los resultados de la investigación que realizaron el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de Estados Unidos, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU., la Universidad de California en Los Ángeles y la Universidad de Princeton.

Por ello es importante seguir las pautas de prevención de contagio como no salir de casa a menos que sea urgente o necesario, guardar 1.5 metros de distancia de los demás, usar mascarillas, contener la tos y estornudos con pañuelos desechables, evitar tocarse los ojos, nariz y la boca con las manos sin lavar, lavarse y desinfectarse las manos, así como desinfectar y esterilizar objetos que usamos fuera de casa. De hecho, cada objeto tiene que ser desinfectado acorde al material o tipo de objeto. Por ejemplo, los móviles o dispositivos electrónicos suelen ser sensibles a la humedad o algunos agentes químicos. Por eso hay que lavarlos con determinados productos especiales para electrónica como las toallitas que ya vienen impregnadas con esa solución, o un paño y un producto en spray puede también funcionar (solución acuosa de alcohol isopropílico del 70%).

Lo mismo se aplica a otros objetos como carteras, tarjetas de crédito, gafas. Las llaves, por ejemplo, se pueden lavar en un recipiente con agua y un detergente.

Es muy importante no entrar en pánico y usar productos químicos como la lejía, líquidos de cloro, etc.,para limpieza de objetos, para limpiar nuestro cuerpo. Pueden causar alergias, irritaciones, o reacciones más graves en algún caso.

Además, el mejor método para esterilizar objetos como llaves, mascarillas, y el más fiable, es un autoclave – esterilización por vapor de agua, a alta temperatura y presión.

Las mascarillas pueden ser esterilizadas en un recipiente con agua hirviendo o en un horno: FALSO

Así como también es falso que el MMS o clorito de sodio cure el coronavirus, es también falso que el vapor de agua de una olla con agua hirviendo vaya a esterilizar una mascarilla, como sugiere un popular vídeo difundido en las redes con más de 60,000 visualizaciones. También se habla sobre la posibilidad de esterilizar en un horno ya que el virus muere a 70

En efecto, se pueden esterilizar mascarillas. Sin embargo, depende del tipo. Las de un solo uso se esterilizan antes de tirarlas para evitar propagación. Las mascarillas reutilizables, como su nombre indica, se pueden esterilizar y reutilizar. Las mascarillas tipo FFP2 y FFP3 que tienen un filtro reemplazable y por tanto se pueden reutilizar.

Ahora bien, hay distintos tipos de mascarillas, y de materiales de los que están hechas. El uso o desecho incorrecto de mascarillas puede ser en sí una fuente de infección. En los hospitales se esterilizan en un autoclave, como se hace con todo tipo de utensilios o herramientas de cirugía, por ejemplo.

Dado que las mascarillas pueden ser de materiales distintos, y algunas contienen elementos plásticos, hay que preguntar al fabricante de la mascarilla por el tipo de plástico o material que tienen para así saber a qué temperaturas se pueden someter. Todas las mascarillas hechas de materiales naturales u orgánicos como el algodón, pueden ser esterilizadas en un autoclave, con un programa de 121°C, y si contienen plásticos (que se puedan someter a esa temperatura), mejor esterilizarlas en paquetes.

Los animales no contagian el coronavirus: VERDADERO

En los humanos, los coronavirus pueden causar enfermedades que van desde una gripe o resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Medio Oriente (causado por el MERS-CoV), el síndrome respiratorio agudo severo (causado por el SARS-CoV-1) y la actual enfermedad COVID-19 (causada por el SARS-CoV-2).

Las mascotas pueden ser víctimas de contagio, es decir, pueden ser contagiadas con el virus, pero no contagian a los humanos. La líder técnico de Covid-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Van Kerkhove, confirmó que los animales pueden llegar a contagiarse por el coronavirus, sin embargo, no constituyen un agente de propagación del virus.

El virus puede sobrevivir en objetos del día a día por varias horas: VERDADERO

El coronavirus es una enfermedad respiratoria, lo que significa que se propaga normalmente por medio de gotitas en el aire. Cuando una persona infectada tose o estornuda, las gotitas portadoras de partículas virales pueden caer otra persona o ser inhaladas. Sin embargo, también se puede contraer el virus si toca una superficie u objeto impregnado de partículas virales, y luego se toca la boza, nariz, u ojos.

“Un estudio publicado esta semana en el Journal of Hospital Infection examinó la duración de la vida de otros coronavirus encontrados en humanos en varias superficies. El coronavirus SARS, a una temperatura de 20 grados centígrados, sobrevive 2 días en el acero, 4 días en la madera y el vidrio, y 5 días en el metal, el plástico y la cerámica. (Los investigadores también encontraron que una cepa de SARS duró hasta 9 días en una superficie de plástico a temperatura ambiente).El SARS sólo sobrevive entre 2 y 8 horas en el aluminio, y menos de 8 horas en el látex.” – Business Insider: https://www.businessinsider.es/cuanto-puede-durar-coronavirus-superficie-objetos-como-desinfectar-596021

Por ello se recomienda la desinfección regular de los objetos de uso diario. Como dijimos antes, carteras, llaves, tarjetas de pago, y también manillas de puertas, interruptores, timbres de puertas, etc.

Algunos materiales se desinfectan más fácilmente que otros, los objetos metálicos impiden el lavado correcto con agentes basados en alcohol. El método más efectivo es mediante un autoclave. Se cree que las lámparas UV son eficientes, pero esto también es erróneo, se usa más que nada para desinfectar o mantener desinfectadas ciertas superficies o salas de tratamiento o cirugía. Además, la mayoría son malas para la piel. No todos los agentes desinfectantes nos dan seguridad de eliminar virus, y los agentes antibacterianos, como su nombre indica, actúan sobre bacterias, no virus.

El contagio puede suceder por los ojos: VERDADERO

para infectarnos las gotículas respiratorias deben ingresar a nuestro cuerpo por los ojos, la nariz o la boca. Como confirma la Organización Mundial de la Salud (OMS), “El contagio a través de gotículas se produce por contacto cercano (a menos de un metro) de una persona con síntomas respiratorios (por ejemplo, tos o estornudos), debido al riesgo de que las mucosas (boca y nariz) o la conjuntiva (ojos) se expongan a gotículas respiratorias que pueden ser infecciosas. Además, se puede producir transmisión por gotículas a través de fómites en el entorno inmediato de una persona infectada.8 Por consiguiente, el virus de la COVID-19 se puede contagiar por contacto directo con una persona infectada y, de forma indirecta, por contacto con superficies que se encuentren en su entorno inmediato o con objetos que haya utilizado (por ejemplo, un estetoscopio o un termómetro).”

El virus muere a altas temperaturas: FALSO

Por ahora, no hay estudios que confirmen que la muerte del virus por altas temperaturas se de en el 100% de los casos. Además, si nos fijamos en brotes del virus en países cálidos como Arabia Saudí, el sur de los EEUU o países de Latinoamérica, de puede deducir que no es verdad.

Las redes de 5G de telefonía móvil propagan el COVID-19: FALSO

Como confirma la OMS: “Los virus no se desplazan por las ondas electromagnéticas ni las redes de telefonía móvil. La COVID-19 se está propagando en numerosos países en los que no existe una red 5G.

La COVID-19 se transmite a través de gotículas minúsculas de secreciones respiratorias expulsadas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. También es posible infectarse si se toca una superficie contaminada y posteriormente se lleva uno la mano a los ojos, la boca o la nariz.”

En definitiva, cabe resaltar la diferencia entre esterilizar y desinfectar. Gracias a la desinfección se eliminan la mayoría de los microorganismos. Pero este proceso, aunque lo hagamos minuciosamente en casa, e incluso a altas temperaturas, no es 100% eficiente. La esterilización elimina el 100% de los microrganismos cuando se hace en un autoclave. Este tipo de dispositivos era común en hospitales, centros dentales o de podología, pero ahora hay dispositivos adaptados a otros sectores, y son más pequeños, fáciles de usar, y su precio ronda los 1000 . Estos dispositivos médicos son asequibles ahora y se permiten usar en casas. Además, hoy en día son cada vez más los centros de belleza que invierten en este tipo de dispositivos para estar a la altura de los estándares de seguridad e higiene de otros sectores de tratamientos, como los que hemos mencionado antes.