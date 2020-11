CCOO exige a la Junta que se cumpla la nueva ley de Educación al igual que las anteriores

Sábado, 28 de noviembre de 2020

La plataforma Más Plurales ha convocado una protesta contra la ley en Salamanca el próximo martes, 1 diciembre, a las 18.00 horas en Plaza de la Constitución

Comisiones Obreras ha publicado un escrito en el que exigen a la Junta de Castilla y León, en concreto al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y la Consejería de Educación, que cumplan con la nueva ley de Educación que el Gobierno ha aprobado recientemente.

El sindicato advierte que “Asisten al día de la marmota, otra nueva ley educativa, en la que importa más el ruido político que la educación. Las distintas leyes educativas de nuestra democracia, desde la LGE de 1970 hasta la actual, en pleno debate, han estado rodeadas de polémica y se han aprobado sin consenso, especialmente la LOMCE, que no contó con ningún apoyo parlamentario y tuvo en contra a la comunidad educativa. El uso de los términos radical y comunista para calificar esta ley tampoco es nuevo, ya se acuñaron para descalificar a la LOGSE, e incluso a la de los años 70. Nadie debe llamarse a engaño, la llamada Ley Celaá es una ley moderada, que no aborda la estructura del sistema, la profesión docente o la gestión de centros educativos, que supondría poner de acuerdo a muchos actores. En definitiva, no aborda una verdadera reforma del sistema educativo.

Según el sindicato, se están vertiendo numerosas mentiras que es necesario desmentir, entre las que destacan:

NO se va a acabar con la educación concertada

NO se van a cerrar los centros de educación especial

NO se va a suprimir el castellano

NO se promociona sin aprobar

Las protestas contra la ley se están sucediendo estos días en diferentes puntos de España. La mayor de ellas fue la manifestación motorizada del pasado fin de semana en 30 ciudades de todo el país. La plataforma Más Plurales ha convocado una protesta en Salamanca para el próximo martes, 1 de diciembre, a las 18.00 horas en la Plaza de la Constitución