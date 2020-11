Íñiguez: “Valencia tiene el doble de presupuesto que Avenida como mínimo y hay que estar orgullosos”

Viernes, 27 de noviembre de 2020

El técnico del conjunto charro valoró el triunfo de su equipo en rueda de prensa

Roberto Íñiguez, entrenador del Perfumerías Avenida en esta temporada, analizó el encuentro de su equipo frente al Valencia Basket en tierras charras en rueda de prensa.

Impresiones: “Al que le gusta el basket habrá disfrutado de un buen partido. Valencia es un gran equipo y creo que tiene mucho mérito lo que hemos hecho hoy en un momento en el que todo se ha puesto muy difícil. El rival podría jugar la Final Four. No he visto defender a Allen como hoy nunca, pero creo que hemos tenido problemas por dentro ante uno de los mejores juegos interiores de Europa. Tengo sensación de que hay cosas que mejorar. Llevamos aquí desde el 3 de agosto, está siendo una temporada difícil y el equipo no ha entrenado ni un día mal en cuatro meses. No hemos perdido desde que empezamos. Estoy muy orgulloso de ellas y es el camino a seguir. También diría esto después de perder hoy. Hay que recuperar para la burbuja. La confianza en todos sigue igual y espero que la gente también tenga orgullo”.

Confianza por dentro: “Tenemos que hacer algo diferente a lo de ellas. Lou ha tirado bien y nos ha faltado un poco de atrevimiento para penetrar. Son cosas a mejorar. Laura ha jugado muy bien y por eso le han pagado lo que le han pagado y el Valencia tiene el doble de presupuesto que nosotros como mínimo. Echamos de menos a la gente y hay que disfrutarlo”.

Würzbug lleno: “No sé cómo hubiera sido con lleno, pero lo prefiero lleno. Las jugadoras lo notan e intento que el banquillo haga ruido. En este tipo de pabellones es más complicado jugar como local que de visitante”.

Calendario: “Hay que recuperar y empezaremos a mirar el resto de rivales. Le voy a pedir a las jugadores que el equipo sea lo que es. Nos ha faltado verticalidad hoy”.

Pitar: “Las hostias que me dieron el último día que hable en toda España resuenan en mi cabeza. No voy a hablar de los árbitros y hoy ganando lo podría hacer. Respeto total y a seguir”.

Cambio de competición: “Creo que les va a venir bien. Hay jugadoras que van a jugar su primer partido de Euroliga. Nos viene bien viajar y romper la monotonía”.