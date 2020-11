Finaliza la campaña de apoyo a la hostelería de Salamanca #LaHosteleriaHizoQue

Martes, 24 de noviembre de 2020

Numerosas empresas de Salamanca han participado presentándose y contando una historia

Rubén Hernández, Gerente de Grupo Nani, ha querido arrancar una de las campañas más especiales de apoyo a la hostelería bajo el Hastag #LaHosteleríaHizoQue.

La cadena, que se ha estado viralizando hasta el día de hoy, trata de animar a empresarios y autónomos a presentar su negocio a través de un video casero lanzando un mensaje de por qué la hostelería ha sido importante para ellos en algún momento de su vida.

Ese matiz sentimental de la campaña, donde cada uno ha contado su historia y experiencia, es lo que hace que esté triunfando tanto. Los desenlaces de cada video son muy dispares. Para algunos la hostelería hizo que conocieran a la persona más importante de su vida. Otros cuentan que la hostelería hizo que cerraran sus primeros tratos firmando en servilletas.

En este sentido Rubén Hernández ha destacado la importancia del sector hostelero para Salamanca e invita que otras empresas y autónomos continúen apoyando a este sector subiendo un video a las RRSS presentándose, y contando una pequeña historia bajo el Hastag #LaHosteleriaHizoQue.

Nani Grupo Empresarial en palabras de su Gerente ha querido destacar que cuando las cosas no dependen de uno mismo, se genera caos. Ese caos interno, viene dado por una mezcla de sensaciones de incertidumbre, miedo, y preocupación al no poder hacer nada por revertir la situación. Y lo único que se puede hacer es aliviarlo, amortiguarlo, y hacer que se haga lo más pequeño posible. Lo que se suele hacer en estos casos es lo siguiente: se juntan los afectados de cualquier ámbito, se mandan ánimos, y tratan de salir delante de la situación. Esto está muy bien, pero realmente, lo ideal ante situaciones como esta, es que todo el mundo (afectados y no), muestren su pequeño apoyo. Porque esto va de granitos de arena. Y con los “dé a poquitos”, se hacen los muchos, concluyó.

Esto mismo, es lo que desde Nani Grupo Empresarial y la agencia de marketing creativo “Merkatus” (que ha desarrollado esta cadena solidaria) han querido hacer. Unir fuerzas para apoyar a los que ahora están sufriendo más.