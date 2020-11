Rafa Dueñas deja entrever que seguirá como entrenador del Salamanca UDS si gana los tres partidos de 2020

Martes, 24 de noviembre de 2020

Rafa Dueñas compareció frente a los medios antes de iniciar este martes su cuarta etapa al frente del Salamanca UDS tras la destitución de Sergio Egea por la dura derrota sufrida en Pontevedra.

Situación del plantel: “Me imagino que un equipo tocado por los malos resultados, pero creo que con ganas de salir adelante”.

Sin fecha en el cargo: “Lo vamos a determinar en el paso de los días”.

Cambiar cosas: “Yo creo que vamos a ponernos de acuerdo y hay que encontrar el hilo”.

Tomar el equipo: “El año pasado me costó más y este puede ser lo contrario”.

Oficinas: “También lo voy a hacer yo”.

Arroyo: “En principio ya puede estar. Viajó a Inglaterra y estamos pendientes de la cuarentena”.

Jugadores quitan a Egea: “No es que lo pidieran, la cadena de los resultados no acompañó y la situación lo demandó. Creo que ellos intentan hacer su trabajo”.

Egea: “No me puedo meter. El ha sido un ‘señorón’ y siempre se comportó en todo y fue muy profesional. Han sido cinco jornadas por los alicientes, pero el trabajo fue muy bueno. Todas las partes se analizaron y se decidió el despido”.

Reto: “Sigue siendo estar entre los tres primeros”.

Idea de juego: “Es un 4-3-3 con dos interiores y un contención (en el medio)”.

Ganar y seguir en el puesto: “Tendríamos que pensar en el tema de las multas. Si se levanta la situación y hay más cambios… no sería conveniente. Si gano, sigo”.

Dudas de la afición: “Claro que sí las entiendo. Están en su derecho y se merece estar en una división diferente”.

Fichajes en invierno: “Si ganamos tres partidos, el cambio está ahí y hay que confiar en meternos ahí. El presidente decidirá”.

Salvador: “No me siento así. Cuando barro el estadio no me siento como el que menos y si todo funciona no quiere decir que vaya a ser el salvador”.

Vestuario: “Creo que conozco al vestuario y son conscientes de lo que ha pasado. Yo no hablo sobre si los jugadores perdieron la confianza en el míster”.