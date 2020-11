El ministro Ábalos abre la puerta al pago por uso en las carreteras en función del usuario

Lunes, 23 de noviembre de 2020

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha sugerido la posibilidad de introducir peajes en las carreteras en función del tipo de usuario que las utilice, descartando el pago por parte de los ciudadanos que necesiten transitar por ellas, frente al posible pago por parte de las actividades económicas que se benefician de la infraestructura.

Durante su participación en el 'Primer Simposio del Observatorio de la Movilidad', organizado por 'El Español' e 'Invertia', el ministro ha apuntado a esta posibilidad argumentando, además, que "no es justo tener territorios con peaje y otros libres". El titular de Transportes ha asegurado que estas diferencias en el cobro de peajes en función del territorio en el que los usuarios circulen "no es hacer una España igual para todos", defendiendo un principio "de igualdad territorial sin discriminar a los usuarios".

No obstante, sí ha señalado que podría haber una diferencia entre los ciudadanos que circulan por las vías por necesidad, para ir a trabajar, y las actividades económicas que se benefician de las infraestructuras públicas. "A los que no les queda otra, como los que van a trabajar, no tienes por qué gravarlos, pero a otros la circulación por estas vías les hace ser más competitivos en su actividad, ya que se benefician del nivel de infraestructuras", ha argumentado.



Este debate surge como respuesta a las grandes necesidades de financiación destinadas a la conservación de las infraestructuras ya ejecutadas, que, según el ministro, ya concentran todo el presupuesto público actual, dejando poco margen para la obra nueva.

"Trabajar en igualdad no es tratar a todos por igual, sino reconocer las diferencias de las personas, las necesidades diferentes y sus motivos diferentes, pero sí hay que dar oportunidades a todo el mundo para actuar en igualdad", ha seguido justificando.

En este sentido, respecto al otro gran ámbito de la movilidad de su Ministerio, el del ferrocarril, Ábalos ha defendido la liberalización inminente del sector para amortizar y rentabilizar la inversión realizada por el Estado, a la vez que abarata lo costes para los usuarios.

El ministro también se ha referido al ferrocarril de mercancías como "una asignatura pendiente del país", por lo que cree que la prioridad es avanzar hacia la intermodalidad del transporte, conectado las vías de tren con los puertos y con el transporte por carretera a través de las llamadas 'autopistas ferroviarias'.