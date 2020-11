357

Así, no.

Prometieron humanidad, y quisimos creerles. Prometieron solidaridad, y aceptamos creerles. Prometieron que no harían lo mismo que hacen aquellos a los que criticaban, y aceptamos que así sería.



No. Así, no.

En campamentos de lona, no. Hacinados como tapón, no. Tratados como escoria, no.

Si esta va a ser le política de la izquierda, que vuelva la derecha. Al menos con ellos no me llevo decepciones.